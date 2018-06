Daarom krijg je zo veel stress van small talk Liesbeth De Corte

25 juni 2018

10u56 0 Psycho Moet je deze week een belangrijke presentatie geven op je werk? Of staat er een netwerkevent op de planning waar je niemand kent? Dan is het doodnormaal dat je daar nerveus voor bent. Maar sommige mensen hebben hier nog een tikje meer last van en begeven het bijna van de stress. Hoe komt dat en kan je er iets tegen doen?

De Amerikaanse Ellen Hendriksen heeft zich verdiept in het fenomeen van sociale fobieën en schreef er een boek over: How to Be Yourself. De psychologe aan het Boston University’s Center for Anxiety and Related Disorders vermoedt dat mensen een bonzend hard en klamme handjes krijgen omdat ze zich voor iets schamen. Misschien denken dat ze niet grappig genoeg zijn, dat ze een vreemde lach hebben of dat ze er de meest domme dingen uitflappen. En ze hebben vooral schrik om niet meer leuk gevonden te worden wanneer andere mensen dat ‘foutje’ ontdekken.

Meestal zijn dat zorgen om niets. “Vaak moeten mensen zich helemaal niet schamen”, vertelt Hendriksen aan Tonic Vice. In realiteit kunnen anderen wél lachen met je mopjes, vinden ze je lach schattig of merken ze het niet eens op als je een niet al te snuggere opmerking maakt.

We zijn allemaal wel eens onzeker en proberen dit naarstig te verstoppen. Maar als die onzekerheid je té veel kopzorgen oplevert, kan je opgezadeld zitten met een sociale fobie. “Wanneer je een week niet kan slapen omdat je een presentatie moet geven op het werk, of wanneer je van de zenuwen voor een date niet kunt eten, zit er iets niet snor”, voegt de psychologe daar nog aan toe.

Bereid een script voor

Hoe pak je dit nu aan? Hendriksen raadt aan om een soort script op te stellen voor je naar een date of feestje gaat. Op die manier kom je minder snel voor een verrassing te staan. Je hebt immers verschillende gespreksonderwerpen in je hoofd of weet hoe je een gesprek kunt aanknopen met een vreemde. Heb je via sociale media gezien dat een vage kennis een kitten in huis heeft gehaald? Dan kan je die persoon hierover aanspreken. Gegarandeerd dat ie honderduit vertelt over z’n nieuwe huisgenoot. Toch zit er ook een addertje onder het gras: als je een uitgebreid scenario in je hoofd hebt, laat je nog maar weinig ruimte over voor spontaniteit en is het moeilijker om een echte klik te maken met je gesprekspartner. Dus toets af wat voor jou werkt en hoe grondig je jezelf moet voorbereiden.

“Als je gefocust bent op je script, is het moeilijker om aandachtig te luisteren. Dan loop je het risico dat je nogal verstrooid overkomt waardoor je gesprek niet al te vlot verloopt”, geeft Hendriksen toe. Haar tweede tip is om je aandacht te richten op de mensen rondom jou. “Luister naar wat anderen te zeggen hebben. Je zal wel spontaan een opmerking kunnen geven, zonder dat je deze op voorhand moest bedenken. Weest nieuwsgierig, geïnteresseerd en vriendelijk, en gegarandeerd dat je een goede indruk achterlaat.”

Vooral tijdens feestjes of netwerkevents hebben mensen schrik dat ze over de sociale competenties van een oger beschikken. Als je in je eentje hier naartoe gaat, kan je de ruimte scannen en zoeken naar iemand die in hetzelfde schuitje zit als jij. De kans is groot dat één van de omstaanders zich ook verlegen voelt of awkward naar z’n smartphone staart. Ga erop af en zeg ‘hallo’. Hij of zij is sowieso opgelucht dat iemand een babbeltje wil slaan.

Heb je toch het gevoel dat je iets mispeuterd hebt? Dan is het normaal dat jij je gegeneerd voelt, maar loop niet dagen rond met een rood hoofd van verlegenheid. Dan wordt die sociale angst alleen maar erger. De boodschap: probeer te relativeren. “Niemand is perfect, maar dat is dik oké. En alle respect dat je jezelf uitdaagt en iets uitprobeert wat buiten je comfortozone ligt!”