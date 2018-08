Daarom irriteer jij je mateloos aan mensen die traag wandelen Liesbeth De Corte

21 augustus 2018

16u10

Bron: Tonic Vice 1 Psycho Niets zo irritant als je weg die versperd wordt door een tergend trage voetganger. Je ervaart niet alleen een innerlijke vulkaanuitbarsting aan frustraties, maar tegelijk wil je ook alle etiquetteregels laten varen en die persoon de meest vuile blik incluis rollende ogen toewerpen. Hoe komt dat eigenlijk?

Natuurlijk, we zijn geen onmensen. Niets dan begrip voor zwangere vrouwen of mensen die al wat ouder zijn, maar toeristen, mensen die staren naar hun smartphone of voetgangers die ongelofelijk traag slenteren kunnen zich verwachten aan een losgeslagen furie. Dit fenomeen is zelfs zo herkenbaar dat de Amerikaanse psycholoog Leon James van de University of Hawaii er een naam voor heeft bedacht: sidewalk rage (of vrij vertaald: voetpadagressie).

Het heeft wel wat weg van algemene verkeersagressie, waarbij mensen ook plots suggestieve gebaren maken of hun claxon hardhandig te lijf gaan als ze achter een trage slak of gevaarlijke autobestuurder rijden. Maar vanwaar komen deze frustraties en plots onbeleefd gedrag?

Sociale regels en automatische piloot

Volgens James doorbreken zulke onhebbelijke slenteraars enkele sociale regels die gelden in een stad. Bijvoorbeeld: loop altijd zo rechts mogelijk, kijk uit je doppen, stop niet plots in het midden van de straat en als je in groep loopt, wandel je best niet met z'n allen naast elkaar.

Wat het hele zaakje nog erger maakt, is dat mensen vaak lopen op automatische piloot. En je hebt altijd een verwachting van hoe lang die wandeling gaat duren. Wanneer iemand je weg verspert, komt die autopiloot plotsklaps tot een einde, legt Mark Wittmann van het Duitse Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health uit. "Hoe meer je uit automatische piloot handelt, des te moeilijker het is om plots zo'n traag en gestaag wandelritme te aanvaarden", beweert hij.

Bovendien kan zo'n abrupte onderbreking ook je perceptie van tijd in de war sturen. Ook al loop je in feite maar een seconde of drie achter iemand aan, toch kan dat aanvoelen als een eeuwigheid.

Volgens James wordt de sidewalk rage vaak aangeleerd door ouders of door media. Maar volgens hem wordt het fenomeen ook steeds groter en groter, zeker in steden. De reden: het moderne leven moet steeds sneller gaan en dat levert ook meer stress op. En het is geen verrassing dat als je al rondloopt als een gestresseerde kip zonder kop, de woedeuitbarsting nog een tikje erger wordt.

De enige oplossing? Je neerleggen bij het feit dat iedereen op een ander ritme wandelt. En als je die vulkaan met frustraties voelt borrelen, moet je even stilstaan bij het idee dat die andere voetganger géén gemene rotzak is die expres slentert. "Op den duur word je daar veel gelukkiger door", besluit Wittmann.