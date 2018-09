Daarom houden sommige mensen niet van knuffelen en anderen wel TVM

06 september 2018

17u07

Bron: Time 0 Psycho Knuffelen is goed om je bloeddruk en stressniveau te verlagen en je zelfvertrouwen op te krikken. En is het ook gewoon aangenaam, althans dat vinden sommige mensen toch. Er zijn evenveel mensen die een knuffel geven ongemakkelijk vinden. Hoe komt het dat sommige mensen van knuffelen houden, en anderen er – letterlijk – van weglopen?

Volgens Suzanne Degges-White, professor in counseling aan de universiteit van Northern Illinois, heeft veel te maken met onze kindertijd. En dat bevestigt ook een studie in Comprehensive Psychology uit 2012. Die concludeerde dat als je opgevoed bent door knuffelende ouders, je later ook liever knuffelt. En het tegenoverstelde is ook het geval. Uit het onderzoek bleek zelfs dat sommige mensen al ongemakkelijk worden van te denken aan een knuffel als ze dat in hun kindertijd niet vaak hebben gedaan.

Dat terzijde, nuanceert Degges-Whites die conclusie ook. “Er zijn kinderen die opgroeien en zo erg hunkeren naar meer fysiek contact, dat ze op latere leeftijd praktisch iedereen een knuffel geven die ze ontmoeten.” Het kan dus ook omgekeerd voorvallen dat je ouders net heel graag knuffelen, maar jij er niets van moet weten. Al is dat volgens de professor eerder uitzonderlijk.

Ook zelfvertrouwen speelt volgens haar een belangrijk rol. “Wie niet zo openstaat voor fysiek contact met anderen, is vaak gewoon onzeker. Ook mensen met sociale angststoornissen, knuffelen doorgaans niet graag, zelfs niet met vrienden. Ze worden er vaak heel erg ongemakkelijk van en weten geen blijf met zichzelf.”

Voordelen van knuffelen

Desondanks wijzen zowat alle experts op de voordelen van knuffelen: van een stressbestrijdend middeltje, een boost voor je humeur tot een positief effect op je hart en bloedvaten. Een onderzoek uit 2014 waarbij Roemeense weeskinderen onderzocht werden die amper geknuffeld werden, wees zelfs uit dat je van een gebrek aan knuffelen in je kindertijd later minder sociaal wordt.

In de Verenigde Staten en Azië bestaan er al professionele knuffelaars die tientallen euro’s vragen om een tijdje met iemand te knuffelen of in lepelhouding samen te liggen. In Nederland probeerde Linda Milder er ook haar broodwinning van te maken, maar de Amsterdamse heeft intussen haar praktijk opgedoekt. Al hoef je er natuurlijk niet voor te betalen, je kan ook meer knuffelen met vrienden, familie en je eventuele partner.

Zo knuffel je zonder zorgen

Ondanks de voordelen van knuffelen, hoef je het natuurlijk helemaal niet te doen. Als je er gewoon niets aan vindt en het belemmert je niet, doe dan vooral verder met niet-knuffelen. Maar weet wel dat de tegenpartij dit als beledigend kan beschouwen. Spreek het daarom uit, zodat anderen het niet persoonlijk opvatten.

Voor iedereen anders is de enige oplossing gewoon blijven doorzetten. Geef mensen uit jezelf een knuffel, hoe ongemakkelijk je dat ook vindt. Hoe meer je het doet, hoe meer je eraan zult wennen. Al kan het goed zijn dat je het nooit leuk zult vinden. Er is geen magische methode om knuffelen plots wél leuk te vinden.