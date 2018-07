Daarom hebben we een hekel aan mensen die té vriendelijk zijn Liesbeth De Corte

Bron: Tonic 1 Psycho Een Gutmensch of een streber. Kans is groot dat jij er eentje op je werk hebt rondlopen en dat jullie geen al te beste maatjes zijn. Best vreemd, want waarom wekt iemand die gewoonweg ontzettend aardig is zulke haatgevoelens op? Maakt dat van jou een gemeen persoon? Geen zorgen, volgens wetenschappers is er een logische verklaring.

"Het is wel een lieve." Als dat het enige is wat je te zeggen hebt over die ene collega, weet je dat er iets niet pluis is. Op zich doet die werknemer niets verkeerd, integendeel. Hij of zij staat altijd klaar met een glimlach, schiet iedereen onmiddellijk te hulp en weet een oplossing voor de moeilijkste problemen. Je zou denken dat die persoon op handen gedragen wordt, maar niets is minder waar.

Volgens Canadese wetenschappers ligt dat aan een fenomeen dat ze 'antisocial punishment' of 'do-gooder derogation' noemen, oftewel het straffen van de Gutmensch. Stel: je concurreert met anderen voor de aandacht van iemand, of dat nu je nieuwste vlam is of je baas op het werk. Dan kan je op twee manieren te werk gaan. Oftewel zet jij je beste beentje voor oftewel ga je twijfel zaaien over je concurrentie. In het tweede geval vind je het verdacht dat iemand zó vriendelijk is en ga je dat ook rondbazuinen. Et voila: je geeft die andere persoon de stempel van streber.

Straffen

"Kort samengevat krijg je het gevoel dat de andere je in een slecht daglicht zet", reageert Pat Barclay, een professor van de University of Guelph. "In plaats van zelf beter je best te doen, ga je het imago van de andere beschadigen."

Om deze theorie te testen, hebben Barclay en co-auteur Aleta Pleasant een experiment uitgevoerd. Ze trommelden een aantal proefpersonen op die een spelletje moesten spelen. Daarin werd getest of ze goed konden samenwerken met elkaar én de spelers konden elkaar ook straffen. Sommige mensen kregen ook nog het gezelschap van een observator, die op het einde van het spel een partner zou kiezen en belonen.

Zoals verwacht gaven de deelnemers die moesten strijden om de aandacht van iemand meer straffen aan hun spelkameraden. Maar volgens Barclay doen ze dat niet bewust. "Maar heel weinig mensen denken op dat moment effectief na over hun acties", zegt hij. Emoties en jaloezie nemen het op dat moment vaak over en bepalen hoe iemand zal reageren.

