Daarom gruwel je zo van haren in het doucheputje TVM

13u22

Bron: Huffington Post 0 Thinkstock Psycho Vind jij haren in het doucheputje ook zo afgrijselijk? Eigenlijk best vreemd als je erover nadenkt, want het zijn doorgaans je eigen haren of die van je gezinsleden. En het zijn ook nog eens frisgewassen lokken. Hoe komt het dat we hier zo van gruwelen?

Gemiddeld verliezen we op een dag tussen de 40 en 120 haren. Uiteraard worden die vervangen door nieuwe haren, anders zou iedereen al lang kaal zijn. Bij het wassen en spoelen, komen er nog wat meer haren los, met een vol doucheputje als resultaat. Het is kortom een natuurlijk proces waar je niets aan kunt doen, waarom gruwelen we dan zo bij het zien van die verstopte afvoer?

Fobie

Angst voor haar, ook wel chaetofobie genoemd, is een fobie die vaker voorkomt dan veel mensen denken. Wie er last van heeft, vindt haarverlies (van zowel mensen als dieren) afschuwelijk, en heeft er soms zelfs oprechte angst voor. Wie zich in deze gevoelens herkent, en vindt dat zijn of haar leven er door belemmerd wordt, kan daarvoor in therapie gaan.

Maar natuurlijk kampt niet iedereen die haren in het afvoerputje goor vindt, met een fobie. Volgens Bernard Vittone, directeur van het Britse centrum voor fobieën, angsten en depressie, heeft onze afkeer van haren in de douche waarschijnlijk te maken met de veelvoorkomende angst voor bacteriën en besmetting. Ook kan het volgens hem wijzen op een symptoom van een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Irrationele angst

“Haren worden door veel mensen beschouwd als iets vies en vuil, het is niet voor niets dat een haar in je eten vinden op restaurant reden genoeg is om je bord terug te sturen. En hoewel mensen wel weten dat ze er niet ziek van gaan worden, leggen ze toch de associatie met besmetting en die gedachte is genoeg om angstig te worden. Het is een irrationele angst, waardoor het aanleunt bij een fobie, al heeft het merendeel van de bevolking er niet genoeg last van om het echt als een fobie te bestempelen,” legt Vittone uit.