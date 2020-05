Coronacrisis kruipt ook tussen de oren: jongeren voelen zich angstig en eenzaam HAA

17u42 8 Psycho Al wekenlang moeten we zo vaak als mogelijk in ons kot blijven, en dat kruipt tussen de oren. Dat blijkt ook uit een bevraging van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ en de goeddoelactie Rode Neuzen Dag bij ongeveer 1.000 jongeren. Hun mentale welzijn staat centraal in de Instagram Live ‘Hoe is’t’ met Frances Lefebure.

De actie wil te weten komen wat er nu écht leeft bij jongeren en hoe het écht met hun gaat. Via verschillende kanalen (WhatsApp, Instagram,...) konden de deelnemers een vragenlijst invullen. Uit de bevraging kwam aan het licht dat veel jongeren zich angstig voelen tijdens deze gezondheidscrisis, en deze gevoelens niet herkennen. Velen voelen zich ook eenzaam of hebben vragen over school.



Gepolst naar hoe ze zich voelen, konden de jongeren een cijfer van 1 tot 10 geven. Opvallend is dat velen daar slechts een waarde van 4 op 10 aan koppelden.

“Lees een boek”

“Ik lig wakker tot 6 uur ‘s ochtends omdat ik mijn gedachten niet kan uitzetten”, getuigt de 18-jarige Luka. “Vroeger kon ik dat door fysieke dingen te doen. Mijn ouders zeggen: lees een boek. Maar dat werkt niet, dat lukt niet voor mij. Wat kan ik wel doen?”



De 19-jarige Sara worstelt dan weer met les krijgen vanop afstand. “Normaal word je gemotiveerd, door mekaar, je krijgt les,... Nu zit je altijd alleen. Je moet gewoon naar een scherm zitten staren. Er is geen sociale interactie. Daardoor vind ik geen motivatie. Ik maak wel een planning, maar het lukt me totaal niet om me daaraan te houden.”

De Instagram Live ‘Hoe is’t’ is te volgen vanaf 17 uur en wordt in goede banen geleid door Frances Lefebure. Een aantal experts, zoals gedragstherapeute Sarah Bal (UGent) en psychiater Dirk De Wachter (K.U.Leuven), staat stand-by om gericht advies te geven en vragen van jongeren te beantwoorden.

Corona-enquête

Ook het Kinderrechtencommissariaat, de Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten zijn bezorgd om het welzijn van kinderen en jongeren tussen 8 en 17 jaar in coronatijden. Ze zetten deze corona-enquête op poten met vragen over onder andere schoolwerk, contact met vrienden en hoe jongeren zich voelen tijdens deze crisis. De enquête loopt nog tot en met 17 mei. Het duurt 5 tot 15 minuten om te antwoorden en de bevraging gebeurt anoniem.

