CORONA SHEROES: Lotte werkt in het rusthuis: “Ik heb 95 grootouders waar ik me zorgen over maak”

Met hun witte jas als cape en een gegeerd masker rond hun mond strijden deze superhelden dagelijks tegen het coronavirus. Een applaus en een gesprek, vanop afstand. De tweede superheldin is Lotte Smet (27): zij is ergotherapeute in een rusthuis.

Psycho Met hun witte jas als cape en een gegeerd masker rond hun mond strijden deze superhelden dagelijks tegen het coronavirus. Een applaus en een gesprek, vanop afstand. De tweede superheldin is Lotte Smet (27): zij is ergotherapeute in een rusthuis.

Het is al half tien ’s avonds wanneer ik Lotte mag opbellen. “Tegenwoordig ben ik dag én nacht bereikbaar. Klaar om instant collega’s te vervangen en om hulp te bieden aan mijn tweede familie: de 95 bewoners van woonzorgcentrum Hingeheem in Asse”. In tijden van corona draait ergotherapeute Lotte langere shiften en geeft ze de grootste risicogroep - vanop een armlengte afstand - dubbel zoveel warmte.

De warmste radio

“Het nieuws dat bezoek voortaan uit den boze was, sloeg in als een bom. We waren al even ongerust dat het coronavirus ook in België zou toeslaan, maar plots kwam alles in een stroomversnelling terecht. Geen bezoekjes meer krijgen van familie, dat is vreselijk voor onze bewoners en dus zijn wij - het hele team: van directie, administratie, onthaal over zorgpersoneel tot mensen van onderhoud en technische diensten - meteen creatief aan de slag gegaan om dat gemis zo goed mogelijk op te vangen en mensen op andere gedachten te brengen.”

“We organiseren dubbel zoveel activiteiten in kleine groepen, zoals sport en quizzen. We nemen de rol van familieleden op ons en gaan dagelijks bij elke bewoner langs voor een gezellige babbel of om zorgen te bespreken. Ja, we zijn zo’n beetje surrogaat-(klein)kinderen geworden. Maar we helpen onze bejaarden ook om contact te houden met familieleden. We schrijven brieven voor hen of helpen hen communiceren via Skype, FaceTime, WhatsApp en sociale media. Daar kruipt behoorlijk wat tijd in. Wanneer de storm binnen enkele maanden gaat liggen is deze generatie helemaal mee met de digitale wereld (lacht).”

Het is mooi om te zien hoe moeilijke tijden mensen dichter bij elkaar brengen, ook al is het dan vanop een afstand

“We hebben ook onze ‘Warmste Radio’ van onder het stof gehaald. Twee uur per dag lezen we via de intercom berichtjes voor van familieleden, vrienden of bewoners aan elkaar én zetten we vervolgens verzoeknummers op. Hartverwarmend hoor. Muziek brengt zoveel teweeg. Zo begon een demente bewoner die al wekenlang amper een woord had gesproken onlangs mee te zingen met zijn favoriete lied. En ook wij worden via de Warmste Radio bedankt. Dat doet deugd. Het is mooi om te zien hoe moeilijke tijden mensen dichter bij elkaar brengen, ook al is het dan vanop een afstand.”

95 grootouders

“De bewoners zijn ook voor mij familie geworden. Zij zijn - samen met mijn collega’s - de enige mensen die ik zie. Mijn dagen zijn heel lang en ik doe nu ook in het weekend shiften, aangezien het net dan is dat onze bejaarden hun bezoekjes het meest missen. Maar dat geldt zo voor al mijn collega’s. Bovendien ben ik single en vind ik het normaal dat mijn collega’s een minimum aan tijd krijgen met hun partner en kinderen.”

Er wordt wel eens gehuild en net dan is het heel moeilijk om geen knuffel te mogen geven

“Mijn eigen familie en vrienden zie ik niet en ik vermijd het om in de rij aan de supermarkt te staan. Net omdat ik met een risicogroep werk, moet ik des te voorzichtiger zijn. Pas op, we nemen uiteraard strikte veiligheidsmaatregelen op het werk. We behouden afstand, we hebben beschermende kledij en een beperkte voorraad mondmaskers, voor wanneer we met het virus in contact zouden komen. Het is bang afwachten wat de toekomst brengt. Die angst heerst ook bij onze bewoners. Ze zitten met veel vragen, ze krijgen ongeruste familieleden aan de lijn. Er wordt wel eens gehuild, ja. En net dan is het heel moeilijk om geen knuffel te mogen geven, geen hand te mogen vastpakken. Maar we moeten streng zijn. Het is mijn ergste nachtmerrie dat hier straks iemand ziek valt. Dan is het hek van de dam. Ik moet aan mijn 95 grootouders denken.”