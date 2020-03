CORONA SHEROES: Cathelijne Lyphout is urgentie-arts: “Ik vrees dat de stilte voor de storm voorbij is …”

De eerste superheldin is Cathelijne Lyphout (35): zij is

Psycho Met hun witte jas als cape en een gegeerd masker rond hun mond strijden deze superhelden dagelijks tegen het coronavirus. Een applaus en een gesprek, vanop afstand. De eerste superheldin is Cathelijne Lyphout (35): zij is urgentie-arts en vangt COVID-19 patiënten op in het UZ Gent.

Dat ze de antwoorden op mijn vragen nog niet heeft kunnen voorbereiden. Cathelijne is adjunct-kliniekhoofd op de afdeling ‘Spoed’ van het UZ Gent en heeft er net een werkdag van 14 uur op zitten. Ze behandelt dagelijks patiënten, is verantwoordelijk voor de vlotte werking van de spoedafdeling, hakt knopen door met betrekking tot wie al dan niet wordt opgenomen, bemant mee een hotline met alle huisartsen uit de regio en draagt zorg voor een hardwerkend team, dat momenteel gebukt gaat onder flink wat onzekerheid.

Alle hens aan dek

“We hebben onze spoedgevallendienst ondertussen al voor de derde keer omgebouwd, omdat er telkens nieuwe voorspellingen worden gedaan. Op dit moment hebben we twee afdelingen: één voor mensen met ademhalingsklachten en één voor al de rest, perfect van elkaar gescheiden. Ook mensen met hartklachten en trauma’s moeten we nog steeds opvangen, zonder dat ze daarbij risico lopen om besmet te raken.”

Iedereen gaat straks iemand kennen die aan dit virus is overleden

“We zien gelukkig wel een afname van de ‘normale’ aanmeldingen op spoed. Nu de meeste mensen thuisblijven, gebeuren er minder verkeers- en werkongevallen. Vaak dúrven mensen ook niet meer langskomen. Die angst is overal voelbaar, ook bij ons. Onze afdeling staat in uiterste paraatheid, in afwachting van de hel die straks losbarst. Vergelijk het met de aankondiging van een zware storm of vloedgolf. We zijn alles aan het vastbinden dat maar een beetje kan omwaaien en bevinden ons nu in de stilte ervoor, wanneer het zeewater wegtrekt, net alvorens de tsunami toeslaat ...”

Russische roulette

“Er zijn op dit moment (17 maart, nvdr) acht mensen met een besmetting opgenomen in het UZ Gent. Dat wil zeggen dat deze mensen ernstig ziek zijn. Twee van hen zijn er erg zwaar aan toe en liggen op de afdeling intensieve zorgen. We bereiden ons voor op oorlogstaferelen, net zoals in Italië. Het aantal besmettingen wordt immers zwaar onderschat. We bevinden ons nu in incubatietijd en zijn elkaar nog volop aan het infecteren. Mensen hebben voorlopig vooral milde klachten, maar dat zal nog veranderen. Binnen 7 à 10 dagen gaan we de effecten van dit virus pas echt zien. Iedereen kent straks iemand die overleden is aan het coronavirus.”

“We nemen uiteraard grondige veiligheidsmaatregelen. Operaties worden uitgesteld en medische richtlijnen staan op punt. We zijn beschermd met een schort, een bril, mondmaskers, waar we zuinig mee moeten omspringen, zodat we veilig kunnen werken tot aan het einde van de epidemie. We vrezen soms dat we niet over voldoende beademingsmachines zullen beschikken. Ik ben bang dat ik straks - net zoals mijn collega’s in Italië - moeilijke beslissingen zal moeten nemen. Beslissingen over leven en dood. In Italië worden besmette mensen van 65 jaar al niet meer geïntubeerd en mensen ouder dan 60 jaar worden er niet meer gereanimeerd. Dat zijn helemaal geen oude mensen, dat zijn onze ouders. Ethisch zijn dat ontzettend moeilijke keuzes. Wie mag aan de beademingsmachine: een man van 35 jaar met een uitgebreide medische voorgeschiedenis of een fitte 65-plusser? Dat heeft bijna meer weg van Russische Roulette dan van gezondheidszorg. Dat soort keuzes hebben we nog nooit moeten maken omdat er altijd wel een oplossing voor handen was. Laat ons hopen dat we deze keuzes ook nu niet moeten maken.”

Ook jij kan helpen

“We komen allemaal in contact met mensen die besmet zijn en geen enkele bescherming is 100% effectief. Natuurlijk zijn ook wij bang om ziek te worden. Maar mijn plichtsgevoel als dokter primeert op die persoonlijke angst. Ik ben vooral bang om anderen, zieke mensen, te besmetten of om uit te vallen en voor het ziekenhuis niets meer te kunnen betekenen. De spoedartsen in België zijn niet dik bezaaid. Als die expertise wegvalt, dan zitten we straks met een groot probleem. Daarom is het belangrijk dat ik waak over mijn eigen gezondheid én de gezondheid van mijn team, zodat onze mensen niet ziek maar ook niet opgebrand raken.”

Ik hoop dat we binnen een maand of drie kunnen zeggen dat we overdreven hebben, maar ik vrees ervoor

“Het grootste gevaar voor ons immuunsysteem is uitputting. Maar ook mentaal is het behoorlijk zwaar. Ook wij hebben immers kleine kinderen thuis en oudere familieleden om wie we ons zorgen maken. En dus stuur ik regelmatig mensen verplicht naar huis, voor extra rust en tijd met familie. We zitten voorlopig nog niet op ons tandvlees, maar draaien lange dagen op adrenaline en teamspirit. Onze mensen werken zonder mopperen verschillende diensten na elkaar en dienen spontaan hun verlof in. De solidariteit hier is erg groot.”

“Tot op vandaag kunnen we maximale zorg garanderen. Maar als de maatregelen in het dagelijkse leven niet strikt worden nageleefd, dan voorspel ik het ergste. Dan zijn we misschien binnen enkele maanden nog niet verlost van het virus, noch van ons isolement. Vanmorgen zag ik vijf mensen samen gezellig keuvelen. Doe dat toch niet. Blijf binnen. Bewaar je afstand. Maak van je hart een steen. Ook jij kan helpen. Laat het allemaal zover niet komen. Laat ons alstublieft binnen drie maanden tegen elkaar kunnen zeggen dat we toen toch wel een beetje overdreven hebben ...”

Net voor we dit interview online willen zetten krijgen we nog een berichtje vanuit het ziekenhuis. Cathelijne: “Ik vrees dat de stilte voor de storm voorbij is …”