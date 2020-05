Corona-etiquette: wat doe je als vrienden stiekem willen afspreken?

Psycho Vanaf deze week mogen we met twee vrienden afspreken in het openbaar. Joepie, zegt de één. Foert, klinkt het bij de ander. De verleiding om met meerdere mensen bij iemand thuis samen te komen, groeit met de dag. Hoe weersta je de groepsdruk? En is het een goed idee om je weerbarstige vrienden te berispen? Sam Neefs, klinisch psycholoog bij Faresa, geeft raad.

Voor het eerst zijn de strenge maatregelen in ons land versoepeld. Binnenkort mogen we weer werken, winkelen en kinderen naar school brengen. Alleen afspreken met vrienden en familieleden blijft noppes. En dat wekt bij veel mensen frustraties en onbegrip op. Want waarom mogen we wel met wildvreemden rondwandelen in de supermarkt, maar niet brunchen bij onze ouders?

Onze psychologische basisbehoeftes worden niet voldoende ingevuld Sam Neefs, klinisch psycholoog bij Faresa.

Eerst en vooral is het logisch dat niet iedereen went aan de situatie, maar zich er net méér aan ergert, vertelt Sam Neefs. “De mens heeft psychologische basisbehoeftes. We hebben nood aan verbinding met elkaar, aan vrijheid en om ons competent te voelen in wat we doen. Omdat we al enkele weken thuiszitten, worden die basisbehoeftes niet voldoende ingevuld. Sommigen kunnen dat goed relativeren, bij anderen steken frustraties de kop op”, legt de psycholoog uit.

“Dat vervelende gevoel wordt uitvergroot omdat de situatie onzeker is. Hoelang moeten we ons nog houden aan de coronamaatregelen? We hebben geen concrete vooruitzichten om naar uit te kijken. Sommige mensen houden vast aan de hoop dat de Veiligheidsraad met positief nieuws komt. Maar als dat week na week uitblijft, voelt dat aan als een koude douche, wat het humeur niet ten goede komt.”

Geen discipline en motivatie

Waar we in de eerste weken als één blok achter de lockdown stonden en solidariteit hoogtij vierde, is dat nu langzaam maar zeker aan het afbrokkelen. Natuurlijk houden nog veel mensen zich kordaat aan de regels. Maar er zijn er evengoed die voorstellen om stiekem af te spreken. In plaats van een wandeling met twee, kunnen we toch ook eens een wijntje drinken in onze tuin?

Die laatste groep groeit, en dat heeft niet (alleen) te maken met de weersvoorspellingen die er deze week beter, warmer en zonniger uitzien. Meer zelfs: het is niet eens (volledig) onze eigen schuld. Wel die van het zoogdierenbrein. Neefs: “Door onze basisbehoeftes zijn we het gewoon om gezelschap op te zoeken. En eigenlijk vraagt de overheid om dat gedrag aan te passen. Dat klinkt simpel, maar is het niet, want ons zoogdierenbrein zit in de weg. Dat is ons instinct. Het deel van ons brein dat héél krachtig is, en ervoor zorgt dat je onbewust bepaalde handelingen stelt. Dingen die je plezier geven op korte termijn of die ongemakken uit de weg gaan.” In dit geval: wat zou nu veel deugd doen? Jawel, een dikke knuffel met je vrienden of hechte familieleden.

“Het vraagt veel discipline om in te gaan tegen je zoogdierenbrein. Dat vreet energie”, zo gaat Neefs verder. “Intrinsieke motivatie kan een goede motor zijn om je batterijen weer op te laden. Als je echt overtuigd bent dat je baat hebt bij een bepaald gedrag, is het makkelijker om daar rekening mee te houden. Jammer genoeg is die interne drive aan het afzwakken. Dat is te wijten aan onduidelijke communicatie. Het klinkt ook tegenstrijdig dat je naar de supermarkt mag gaan, maar niet naar je ouders. Dat leidt bij veel mensen tot verwarring, waardoor de motivatie afneemt.”

Naast discipline en drive is er nog een derde voorwaarde waaraan voldaan moet worden om een gedrag te veranderen: interne attributie. “Je moet het gevoel hebben dat je vat hebt op de situatie. Als je denkt dat je gedrag geen impact heeft, dan ben je minder geneigd om het vol te houden”, verklaart Neefs. Voor wie niet ziek is - of niemand kent die het virus heeft opgelopen - kan het een ver-van-mijn-bed-show zijn. Hun zelfvertrouwen is iets te groot, waardoor ze denken dat het geen verschil maakt of ze met vrienden afspreken. Dat idee wordt nog eens bevestigd als ze de volgende dag voorzichtig positieve cijfers in het nieuws zien.

“Tel die drie zaken bij elkaar op, en je weet dat mensen voor zichzelf beslissen om zich tóch een pleziertje te gunnen. Begrijpelijk, maar problematisch. Het is oppassen geblazen dat niet iedereen zo redeneert en de regels aan z’n laars lapt”, bevestigt Neefs.

Wat met lakse vrienden?

Stel dat vrienden voorstellen om te meeten. In real life, niet via een videocall. Wat dan? “Wees duidelijk en zeg dat je liever wacht tot het weer is toegestaan. Laat niet zien dat je aarzelt, anders gaan vrienden meer moeite doen om je te overhalen. Vergelijk het met een avondje op café: je hebt voorgenomen om geen alcohol te drinken, en plots biedt iemand toch een biertje aan. Als je dan zegt ‘Hm, ik twijfel’, gaan mensen aandringen en wordt de drempel om toe te geven veel kleiner”, redeneert Neefs.

Om te weerstaan aan groepsdruk moet je het rationele brein activeren

Toegegeven: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Er bestaat zo’n dingetje als peer pressure. “Om te weerstaan aan groepsdruk, moet je de neocortex - het rationele brein - activeren. Dat kan door even stil te staan bij je interne drive. Wat is jouw motivatie om thuis te blijven? Waarom is het voor jou nuttig en belangrijk om de maatregelen te volgen? Wie weet ken je iemand in je naaste omgeving die tot de risicogroep behoort, en wil je het niet op je geweten hebben dat je hem of haar besmet. Of misschien wil je gewoon trots zijn op jezelf dat je deze lastige periode doorstaan hebt."

Daarnaast, stelt Neefs, is het belangrijk om je batterijen op te laden zodat je voldoende energie hebt om je gedisciplineerd te gedragen. “Zoek naar veilige manieren om contact te hebben met je geliefden. Mijn tip: probeer voldoende te bellen en videochatten of ga eens wandelen met een vriend vanop een veilig afstandje.”

Berispen of niet?

Het kan ook zijn dat je in de verleiding komt om je rebelse vrienden op de vingers te tikken. Dat kan, maar dan is de kans groot dat je beschouwd wordt als de zeurpiet van de hoop. Neefs: “Mensen die een straf uitdelen, krijgen een negatieve associatie. Je vrienden berispen haalt dus niet veel uit. In de toekomst zullen ze de situatie omzeilen door je niet meer uit te nodigen. Pas op: dat wil niet zeggen dat je je vrienden er niet op mag aanspreken. Doe het gewoon niet op een beschuldigende manier. Start een conversatie vanuit een empathische houding. Leg uit dat je hen begrijpt en dat het een moeilijke situatie is, en bespreek dan waarom jij het belangrijk vindt om de regels nog te volgen. Vertel bijvoorbeeld dat je schrik hebt dat iedereen zo redeneert, waardoor we nog veel langer opgezadeld zullen zitten met de lockdown. Probeer elkaar op die manier te ondersteunen - vanop een afstand - en dan komen we er samen wel uit.”

