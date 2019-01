Complimenten accepteren kun je leren: 4 tips helpen je op weg Margo Verhasselt

22 januari 2019

15u51

Bron: Huffpost 0 Psycho We houden ervan om erkend te worden voor wanneer we iets goed doen, maar een compliment accepteren? Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Als je een compliment krijgt van iemand die je bewondert dan is je eerste reactie vaak het complimentje afwijzen. Bijvoorbeeld: wanneer een vriend zijn dankbaarheid toont voor jouw hulp dan ga jij het compliment omkeren door iets à la “oh, dat stelt helemaal niets voor. Iedereen zou hetzelfde gedaan hebben”, te zeggen. Op het eerste zicht lijkt er niets mis met zo'n antwoord. Maar eigenlijk vermindert het jouw rol en toont het de appreciatie die jij hebt voor de persoon die je het compliment gaf niet. Als je het ontwijkt, afwijst of jezelf teniet doet dan kan het zijn dat anderen het fout opvatten en dan kom je al snel over als ondankbaar of onzeker.

Dankbaarheid is eigenlijk het enige juiste gevoel om uit te drukken wanneer iemand je een compliment geeft. Oprechte dankbaarheid gaat nooit overkomen als trots of ijdelheid, het toont dat je blij bent met iemand’s appreciatie.

Weet je niet wat zeggen? Deze tips helpen je op weg.

1. Lichaamstaal troef

Bij het accepteren van een compliment kan je lichaamstaal je beste vriend zijn. Sociaal psychologe Amy Cuddy legt in een TED-talk uit hoe een zelfzekere houding ons cortisolniveau in het brein beïnvloedt, waardoor we ons ook effectief zelfzekerder gaan voelen. Tip: lach je tanden bloot en sta rechtop als je een complimentje in ontvangst neemt. Beide kleine aanpassingen zorgen ervoor dat we ons goed in ons vel voelen, waardoor we een compliment makkelijker accepteren.

2. Geef geen compliment terug

Bij het krijgen van een compliment, voel je uit ongemak wel eens de neiging om meteen een complimentje terug te geven. Goed bedoeld, maar niet de meest efficiënte manier om jezelf te leren om met complimenten om te gaan. Zoals psychologe Susan Quilliam zegt, doen veel vrouwen dit om de aandacht naar iemand anders te verleggen. Een gewoonte die onbewust bij jou het idee doet ontstaan dat jij in de eerste plaats al geen compliment verdiende. Bovendien komen die teruggegeven complimenten niet erg geloofwaardig over. Hou het in plaats daarvan op een welgemeende en overtuigde “dankjewel”.

Kaats niet meteen een compliment terug als je er één krijg, maar hou het in plaats daarvan op een welgemeende en overtuigde “dankjewel”.

3. Bescheidenheid versus laag zelfbeeld

Bescheidenheid is zeker geen slechte eigenschap. Het helpt je om het goede in anderen te zien, het maakt je zelfbewuster en je wordt er een betere leider van. Toch is de lijn tussen bescheidenheid en jezelf naar beneden halen erg dun. “Zelfs vrouwen met een hoog zelfbeeld wijzen complimenten af, vooral omdat ze bescheiden willen overkomen,” legt sociaal psychologe Laura Brannon uit. “Maar vele mensen verwarren bescheidenheid met een lage dunk hebben van jezelf, en dat is volgens mij niet correct,” vult Mike Austin, professor filosofie, aan. Haal jezelf niet naar beneden door een compliment af te wijzen waar je volgens jou geen aanspraak op maakt, maar accepteer het en wees er dankbaar voor.

4. Sla ze op in je geheugen

Als we zelfkritische gedachten krijgen nadat iemand iets liefs tegen ons heeft gezegd, komt dat meestal voort uit het idee dat mensen toch niet meenden wat ze gezegd hebben. Of erger nog, dat ze het mis hebben over jouw positieve kwaliteiten. Om het simpel te houden: dat is gewoon niet waar. Sla daarom de complimenten die je krijgt bewust goed op in je geheugen, en denk er aan terug als je een mindere dag hebt. Hoe sneller je begint te geloven dat je het waard bent, hoe makkelijker het zal worden om een compliment op elegante wijze te accepteren. En daar kan je alleen maar blij van worden.