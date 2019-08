Céline Dion voelt zich mooier dan ooit: waarom vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen als ze ouder worden Liesbeth De Corte

09 augustus 2019

11u08 0 Psycho Critici zijn de laatste maanden niet mals voor Céline Dion. “Te mager” of “Ze is het spoor bijster”. Gelukkig trekt de 51-jarige zangeres zich daar niets van aan. Integendeel, ze zegt dat ze zich nog nooit zo goed in haar vel heeft gevoeld als nu. Hoe ouder ze wordt, des te meer zelfvertrouwen ze heeft. Iets waar veel leeftijdsgenoten zich in kunnen herkennen. Hoe komt dat eigenlijk?

Sinds bekend raakte dat Céline Dion het nieuwe gezicht werd van L’Oréal Paris, verkondigt ze her en der dat ze barst van het zelfvertrouwen. “De afgelopen jaren ben ik zoveel gelukkiger en stabieler geworden”, vertelde ze eerder al aan Nina. “Ik heb mezelf omarmd en voel me vrij om te doen wat ik wil, wanneer ik dat wil en me wie dat ik dat wil. Ik heb me nog nooit zo mooi en sterk gevoeld en volgens mij kan het alleen maar in stijgende lijn gaan.”

Nochtans krijgt de 51-jarige Canadese het de laatste tijd hard te verduren. Fans en tabloids uiten de laatste maanden hun bezorgdheid over haar gewicht. Ze zou “te mager zijn”. Ook haar gloednieuwe cover van Harper’s Bazaar viel niet in de smaak. Volgens critici is ze quasi onherkenbaar. “Een teken dat ze het spoor bijster is.”

Zever, als je het ons vraagt. Wij waren danig onder de indruk van haar extravagante outfits tijdens de modeweken. Maar de enige mening die telt, is natuurlijk die van Céline Dion zelf, en ook zij geeft er dus geen moer om. Ze is trouwens niet de enige die op een ietwat oudere leeftijd zelfverzekerd in het leven staat. Ook actrices als Helen Mirren (74) en Gwyneth Paltrow (46) zeggen dat ze zich nu veel beter in hun vel voelen dan als tiener, twintiger of dertiger.

Dat fenomeen wordt ook bevestigd door de wetenschap. Vorig jaar nog werd een onderzoek in het vakblad Psychological Bulletin gepubliceerd, dat meer dan 300 oudere studies verzameld en geanalyseerd had. Daaruit blijkt dat het zelfvertrouwen bij mensen blijft stijgen, tot ze een piek bereiken als zestiger en zeventiger.

Wat boeit die puist of rimpel?

Volgens zelfvertrouwen- en assertiviteitscoach Nele De Boeck is daar een logische verklaring voor. “Naarmate we ouder worden, voelen we ons doorgaans mentaal beter. We maken ons niet langer druk over zaken waar we vroeger wel het hoofd over konden breken”, legt ze uit.

Dat heb je onder meer te danken aan je levenservaring, stelt de expert. “Mensen maken - vaak onbewust - een persoonlijke ontwikkeling door. Dat kan zijn door bepaalde boeken te lezen of levenslessen te onthouden. Iedereen komt strubbelingen tegen op z’n pad. Maar je hebt die uitdagingen overleefd, waardoor je sterker in je schoenen staat en zaken beter kunt relativeren. Waar je vroeger kon panikeren door een puist of rimpel, maakt dat nu niets meer uit.”

De Boeck: “Mijn oudere klanten beseffen bovendien maar al te goed dat ze maar één lichaam hebben. Jongeren trekken zich daar niet zoveel van aan. Ze eten, drinken en doen wat ze willen. Maar op een bepaald moment laat de tand des tijds zich voelen. Pas dan merk je echt dat een gezonde levensstijl bijdraagt aan een mooier lichaam. Wie dan gezond eet, voldoende beweegt en een goede lichaamshouding aanmeet, plukt daar de vruchten van en zal zich ook beter in z’n vel voelen.”

Tips

Allemaal goed en wel, maar het feit is ook dat we allemaal wel eens onzeker zijn. Ongeacht hoe oud we zijn. Daarom geeft De Boeck enkele tips om je zelfvertrouwen een boost te geven:

• Affirmaties: “Veel mensen hebben een innerlijke kritische stem die allerlei negatieve opmerkingen maakt. Probeer daar verandering in te brengen met affirmaties. Start de dag op een positieve noot en zeg tegen jezelf: “Goedemorgen, vandaag ga ik een leuke dag beleven!”. Herinner jezelf eraan dat je wél goed bezig bent, dat je bijvoorbeeld een prima werknemer, sympathieke vriendin of lieve moeder bent. Zit je toch in een negatieve spiraal? Dan moet je die counteren door je bewonderenswaardige kwaliteiten op te sommen. Of nog beter: schrijf alles neer, want zo sta je nog meer stil bij alle positieve bekrachtigingen.”

• Koester complimenten: “Mijn klanten moeten affirmaties opschrijven, en hun partners, vrienden en familieleden helpen hen daar vaak bij. Ik merk dat als anderen hun positieve kanten opsommen, dat enorm veel deugd doet”, meent de coach. Het laatste wat je mag doen is complimenten wegwuiven. Probeer ze te omarmen. Zo heb je minder aandacht voor bepaalde minpunten, en meer oor voor eventuele erkenning.

• Eindig de dag op een fijne manier: “Na een lange, vermoeiende werkdag kruip je soms afgepeigerd onder de lakens. Denk dan even na over het leukste dat je de voorbije 24 uur gedaan hebt”, aldus De Boeck. Dat mogen trouwens best onnozele dingen zijn. Was het een gezellige koffiepauze met een collega? Stond je in de file, en heb je luidkeels meegezongen met de radio? Of ben je samen met je lief naar de cinema geweest? “Neem jezelf voor om zulke activiteiten wat vaker te herhalen. Zo ga je tenminste met een fijn gevoel slapen.”

• Kom uit je comfortzone: Meer zelfvertrouwen kweken, hangt samen met nieuwe ervaringen. “Daarom is het belangrijk dat je over je grens durft stappen. Dat moet niet groots zijn. Doe vooral dingen die je nog nooit gedurfd hebt. Lach eens naar een vreemde op straat, deel je mening tijdens een belangrijke meeting of breng een bezoek aan een cultureel centrum, als je dat nog nooit gedaan hebt.”