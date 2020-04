Ceci n'est pas un visage: als je gezichten ziet in alledaagse voorwerpen Liesbeth De Corte

17 april 2020

09u06 3 Psycho Als kind hebben we het allemaal gedaan: gezichten zoeken in een wolk. Maar sommigen zien overal smileys in. In een gebouw, een rugzak of zelfs een stuk paprika. En toegegeven, dat levert grappige plaatjes op.

Het geluk zit in de kleine dingen. Het is een gigantisch cliché, maar oh zo waar. Zeker nu we door een grote crisis gaan is het belangrijk om te focussen op de geluksmomenten, hoe miniem die ook zijn. Een voorbeeld: de kunst om overal gezichten in te zien.

De bezigheid kreeg zelfs een naam van de wetenschap: pareidolie of pareidolia. Daarbij ga je herkenbare dingen zien in voorwerpen of willekeurige observaties. Gezichten spannen daarbij de kroon. Je ziet niet langer gebouwen, stopcontacten of verschrompelde vruchten, maar hilarische figuurtjes.

Auteur Irene Schampaert bundelde verschillende lachende, huilende, roepende gezichten in het boek ‘I See Faces’, dat sinds deze week verkrijgbaar is. Online, uiteraard. Benieuwd? We geven je alvast een voorproefje.

I See Faces, Irene Schampaert, € 14,99, Uitgeverij Lannoo.