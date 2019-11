Cannabis werkt (nog) niet bij psychische ziektes LDC

04 november 2019

Wereldwijd zijn er een heleboel mensen die medicinale cannabis gebruiken om een psychiatrische aandoening te behandelen. Maar volgens een nieuwe studie is het niet bewezen dat het ook effectief werkt. Nóg niet. "Er is dringend meer onderzoek nodig."

Wetenschappers van de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales zijn nagegaan of cannabinoïden - stofjes in cannabis - een impact hebben op de mentale gezondheid. Het gaat om een meta-analyse waarbij alle onderzoeken die zijn uitgevoerd tussen 1980 en 2018 onder de loep werden genomen. Bij elke studie werd er gekeken naar volwassenen die medicinale cannabis gebruiken om depressie, angststoornissen, het syndroom van Gilles de la Tourette, ADHD, PTSS of psychoses te behandelen.

De resultaten waren tegenstrijdig. “Onze analyse wordt beperkt omdat er nog maar weinig studies zijn uitgevoerd. Bovendien gaat het meestal om kleine onderzoeken”, schrijven de wetenschappers in het tijdschrift The Lancet.

Zo ontdekten ze dat THC - het stofje waar je high van wordt - helpt tegen angstaanvallen en depressieve gedachten, maar alleen bij mensen die ook last hadden van chronische pijn. Dat is een belangrijke nuance. Het kan immers evengoed zijn dat cannabis de pijn verminderde, waardoor mensen zich beter in hun vel voelden.

Uit één andere studie bleek dat medicinale cannabis psychotische symptomen net verergert. De rest vond geen enkel effect op het mentale welzijn.

“Voor we een duidelijke conclusie en adviezen kunnen opstellen, is er dringend meer onderzoek nodig. Maar met de studies die nu voorhanden zijn, is er weinig bewijs voor de veronderstelling dat cannabinoïden een positief effect hebben op psychische ziektes”, stelt Louisa Degenhardt van de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales.