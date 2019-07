Bye bye verlegenheid, zo kom je meer op de voorgrond Margo Verhasselt

22 juli 2019

14u01

Jezelf accepteren is zowat het motto van de maatschappij van vandaag geworden. Introvert zijn is dan ook helemaal oké, maar toch toont onderzoek aan dat de samenleving eerder mensen met een extraverte persoonlijkheid verkiest.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in The Journal of Happiness, vroeg 200 Australiërs om vragen te beantwoorden om zo uit te maken hoe introvert ze juist zijn en of ze eventueel meer extravert zouden willen zijn. De resultaten waren haast unaniem: 96% van de deelnemers zou liever wat meer extraverte eigenschappen bezitten. De reden daarvoor? Die eigenschappen werden bekeken als meer 'sociaal geliefd'.

54% gaf aan dat ze op dagelijkse basis hoopten om iets meer extravert te zijn. Alhoewel het zo zijn voordelen heeft om niet altijd de luidste persoon in de kamer te zijn, kan wat meer moed goed van pas komen in sommige situaties. Maar ook wij weten dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan en daarom geven we tips voor hoe je wat meer op de voorgrond komt, zonder je ongemakkelijk te voelen.

1. Breng iets vertrouwd met je mee

Oké, Netflixen wanneer je op café zit met vrienden is nogal asociaal en ook moeilijk, maar je kan wel effectief iets van thuis met je meenemen om je zo op je gemak te voelen. Een grote sjaal die je ook als dekentje kan gebruiken bijvoorbeeld!

2. Knik mee tijdens gesprekken

Een studie toonde aan dat mensen die naar geanimeerde beelden van een vrouw keken, haar sympathieker vonden overkomen wanneer zij lachte of knikte. Weet je niet wat je moet zeggen? Lachen en knikken dan maar!

3. Ga voor een eigen look

Of je nu een knalrode lippenstift of een glitterende oogschaduw verkiest, maak er gebruik van de volgende keer dat je ergens naartoe moet. Hoogstwaarschijnlijk krijg je een complimentje en laat 'Oh, wat een mooie lipstick' nu juist een geweldige gespreksopener zijn.

4. Stel strategische vragen

In plaats van hetzelfde lijstje met 'hoe gaat het met jou'- vragen af te rammelen, kan je best wat goede vragen voorbereiden. Vragen à la 'Wat is jouw favoriete ding aan jouw job' tonen interesse en gaan dieper in op onderwerpen, wat automatisch leidt tot betere gesprekken.

5. Onderbreek niet

Niemand houdt van een ongemakkelijke stilte, maar eens diep in- en uitademen voor je iets antwoordt, kan je helpen op maar liefst twee psychologische manieren. Eerst en vooral: het geeft de andere persoon de kans om meer te vertellen als ze dat willen en ten tweede geef je jezelf wat tijd om na te denken over een goed en vooral doordacht antwoord.