Burn-outcijfers blijven stijgen, Maggie De Block wil fabeltjes erover stoppen met nieuwe website TVM

09 april 2019

11u48

Bron: Eigen berichtgeving, Goed Gevoel 0 Psycho Het aantal werknemers in ons land dat langer dan een jaar afwezig blijft door een psychische ziekte, loopt verder op. Eind 2017 waren er meer dan 140.000 in dat geval, 28.000 daarvan zaten thuis met een burn-out. Wat een stijging van 39% betekent in 5 jaar tijd. Dringend tijd om in actie te schieten, vindt ook Maggie De Block, minister van Volksgezondheid (Open Vld). Ze heeft daarom een nieuwe website gelanceerd: stressburnout.belgie.be waarmee ze alle fabeltjes over de ziekte de wereld uit wil helpen.

Het doel van de website is onder meer om burn-outs te voorkomen door de signalen snel op te pikken. “Vaak is het al te laat als men zich er bewust van wordt”, aldus de minister. Op fysiek vlak gaat dat bijvoorbeeld om aanhoudende vermoeidheid en slaapstoornissen, spierspanningen die gepaard gaan met pijn in de rug en de nek, eetlustproblemen, concentratieproblemen en mensen reageren vaak ook geprikkelder.

Bovendien verwarren mensen een burn-out vaak met een depressie omdat ze beide langdurige mentale problemen zijn. Toch is de oorzaak anders, legde Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde en directeur van de dienst ‘Kennis, Informatie & Research’ van IDEWE, eerder uit aan Goed Gevoel. “Een burn-out is een energiestoornis: door langdurige overspanning op de werkvloer loopt de batterij helemaal leeg. Die werkgerelateerdheid zit in de definitie van burn-out vervat. Een depressie daarentegen is een stemmingsstoornis: er is geen levenslust meer, waardoor alle aspecten van het leven eronder lijden.”

7 op de 10 in gevarenzone

Uit een onderzoek van Ziekenfonds Partena bleek in februari dit jaar al dat 7 op de 10 Vlamingen hun mentale veerkracht op of bijna op is. Maar liefst 55% flirt met de gevarenzone en 13% bevindt zich in de gevarenzone voor burn-out en oververmoeidheid. Er wordt dus verwacht dat de cijfers alleen nog maar gaan blijven stijgen. De top 5 van zaken waar we stress van krijgen zijn het werk, gevolgd door het verkeer, geld, gezondheid en sociale verplichtingen.

De website die Maggie De Block lanceerde past in een bredere reeks maatregelen. Midden januari kregen 12 pilootprojecten financiële steun in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out.