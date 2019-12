Brad Pitt doet het nooit, anderen elke dag: waarom huilen we? Liesbeth De Corte

05 december 2019

14u51 0 Psycho Bij de ene biggelen de tranen over de wangen als er zich een droevige scène afspeelt op tv. De ander zit er onbewogen bij, en kijkt ernaar. Hoe komt dat eigenlijk? En is de ‘bleiter’ een flauwerik? We vroegen het aan Ad Vingerhoets, de enige hoogleraar ter wereld die gespecialiseerd is in een potje huilen.

In films doet hij het af en toe. In het echte leven zo goed als nooit. Als we Brad Pitt mogen geloven, is hij allesbehalve een crybaby. Tijdens een gesprek voor Interview magazine heeft de acteur verteld dat hij al meer dan 20 jaar niet meer geweend heeft. “Ik sta zelfs bekend als anti-huilebalk. Als dat al een woord is ...”

Het doet denken aan de kerstklassieker The Holiday. Een romcom die traditiegetrouw wordt grijsgedraaid tijdens de feestdagen. Cameron Diaz, die het personage van Amanda vertolkt, heeft ook al een decennium niet meer gesnotterd. Op het einde van de film neemt ze (tijdelijk) afscheid van haar vakantieliefde en rolt er eindelijk een traan over haar wangen. Hoezee! Eind goed al goed. Maar het contrast met de diehard fans van The Holiday kan niet groter zijn. Zij zullen tijdens de 2 uur durende film alleen al ettelijke keren een zakdoek moeten bovenhalen.

“Sommige mensen huilen nu eenmaal sneller dan anderen”, reageert Ad Vingerhoets, een Nederlandse hoogleraar die het fenomeen jarenlang onderzocht heeft. “Genetica speelt sowieso een rol. Daarnaast zijn er een heleboel factoren die de huildrempel beïnvloeden. Als je enkele glaasjes alcohol gedronken hebt of vermoeid bent, kan het zijn dat je sneller begint te wenen. Ook mensen die kinderen hebben gekregen of die hersteld zijn van een ernstige ziekte vertellen vaak dat ze emotioneler geworden zijn.”

Maar zelden tot nooit wenen - zoals Brad Pitt en de Amanda’s van deze wereld - is eerder uitzonderlijk. “Mensen die zwaar depressief of getraumatiseerd zijn, ervaren soms een emotionele dofheid. Zij verliezen als het ware het vermogen om te huilen. Maar dat is niet altijd het geval. Sommigen beslissen gewoon om nooit of te nimmer nog een traan te laten. Hoe ze dat volhouden, weten we eigenlijk niet.”

Flauw of straf?

Er wordt in ieder geval vaak smalend gereageerd op het arme schaap dat een krop in de keel krijgt. Dat komt volgens Vingerhoets omdat het nog steeds geassocieerd wordt met zwakte. “Er wordt vaak neerbuigend over gedaan. ‘Al dat sentimenteel gedoe, nergens voor nodig.’ Onterecht. Huilen is net een krachtig, sociaal signaal. De kern is machteloosheid: het is een teken dat je een beroep doet op anderen, hulp vraagt en getroost wil worden. Bovendien huilen we niet alleen als we verdrietig zijn, maar ook bij altruïsme, zelfopoffering, het goede dat het kwade overwint, kameraadschap, onvoorwaardelijke liefde ... Het is juist knap dat je laat zien dat je geraakt wordt door deze belangrijke waarden en deugden.”

Vrouwen versus mannen

Nog zo’n stereotype dat vaak komt bovendrijven, is dat vrouwen sneller de sluizen openzetten dan mannen. Al zit hier wel een grond van waarheid in. “Over het algemeen doen vrouwen het makkelijker en méér, en daar zijn 4 verklaringen voor”, stelt de hoogleraar. “Bij zaken als rouw, liefdesverdriet en heimwee zien we geen verschil. Bij crisissituaties zullen ze wel sneller een traantje laten. Als de computer crasht bijvoorbeeld, als de auto niet start, of als ze ruzie hebben met de partner of een collega. Dan gaan mannen vloeken en vrouwen huilen uit machteloosheid.”

Ook de opvoeding speelt een rol, meent Vingerhoets. “Jongens leren van jongs af aan dat ze stoer moeten zijn en niet moeten huilen. Niet zozeer van de ouders, wel van de vriendjes. Als een jongetje van 11 jaar verliest tijdens een spelletje knikkeren en in tranen uitbarst, wordt hij waarschijnlijk uitgelachen.”

“Wat je ook niet mag vergeten, is dat vrouwen zich vaker blootstellen aan emoties. In hun vrije tijd kijken ze naar soaps en dramafilms, en er werken ook meer vrouwen in de gezondheidszorg. Daar is de kans nu eenmaal groter dat ze te maken krijgen met heftige situaties.”

Tot slot speelt ook de hormonenhuishouding een rol. “Ik ben er niet van overtuigd dat vrouwelijke geslachtshormonen het huilen bevorderen, maar mannelijke geslachtshormonen zouden het wél remmen”, aldus Vingerhoets.

Ouder en emotioneler

Dat laatste verklaart ook meteen waarom mensen bij elke verjaardag een tikje sentimenteler worden. Vooral bij mannen. “Als we ouder worden, daalt het testosteronniveau”, legt Vingerhoets uit. “Dat is de biologische uitleg. Je kan het ook op een filosofische manier benaderen. Baby’s zijn heel egocentrisch. In de puberteit krijgen we meer aandacht voor anderen. We worden voor een eerste keer verliefd. Plots raakt het geluk en welbevinden van anderen bij jou ook een gevoelige snaar. Als je kinderen krijgt, wordt dat welbevinden van anderen nog belangrijker. Laat staan als je kleinkinderen krijgt! Wat er zich in de wereld afspeelt, is dan ook van tel voor jouw genen. De wereld draait niet alleen meer rond jou als individu.”

Kortom, huilen verbindt mensen en we doen het allemaal. En hoe ouder we worden, hoe vaker het voorvalt. Maar doet zo’n potje janken ook deugd? Daar heeft Vingerhoets zo z’n twijfels over. “Daar heb ik uitgebreid onderzoek naar gedaan. In de helft van de gevallen lucht het op. 40 procent voelt geen verschil en 10 procent voelt zich slechter”, legt hij uit. “Een eerste voorwaarde is dat mensen in een goede conditie moeten zitten. Iemand met een depressie of burn-out zal na een huilbui niet denken: ‘Zo, dat was even lekker’.”

“Je moet ook rekening houden met de aanleiding. Gaat het om een oncontroleerbare situatie - zoals een overlijden - zal huilen niet opluchten. Bij controleerbare situaties zoals een conflict kan dat wel. Maar zelfs dan is er nog een derde factor die meespeelt: hoe reageren anderen? Tonen ze begrip? Stellen ze zich behulpzaam op? Dan is de kans groot dat jij je beter voelt. Worden ze boos of beginnen ze je uit te lachen? Dan is de opluchting ver te zoeken.”