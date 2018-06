Boer Erik zou iedereen een burn-out willen aanraden: "Het is een echte reset" Joop Bouma

22 juni 2018

14u03

Bron: Trouw 0 Psycho Na de zelfdoding van zijn broer en zakenpartner kreeg boer Erik Jansen twee keer een burn-out. Het was een moeilijke periode, maar hij kan het iedereen aanraden: "Je wordt uit je vaste patronen gehaald. Het is een echte reset."

“Ik kom eraan”, roept Erik Jansen (49) vanuit de stal. Behendig strooit hij wat krachtvoer voor zijn koeien die traag kauwen op hun kuilgras. “Ja, prachtig, hè”, zegt Jansen, als hij merkt dat zijn boerenbedrijf bewondering oproept bij het bezoek. “Ik heb het mooiste vak dat er is.”

Dat gevoel is een tijdje weg geweest. In de keuken bij de koffie komen de verhalen. Geen grootspraak over jongvee, melkafgifte, bedrijfsrendement. Maar verhalen over zorgen, tegenslag en langzaam opkrabbelen.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Erik Jansen

Annette