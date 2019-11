Body neutrality is de nieuwe body positivity, maar wat is dat juist? VW

04 november 2019

13u44

Bron: The Guardian 0 Psycho Je weet het nog niet, maar body neutrality is de nieuwe body positivity. Maar wat betekent die nieuwe term nu eigenlijk?

De term body neutrality werd nieuw leven ingeblazen door ‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil en zangeres Taylor Swift is haar daar blijkbaar eeuwig dankbaar voor. In een recent interview sprak Swift over al de keren dat ze werd geslutshamed als beginnend artiest, en over hoe haar talent werd geminimaliseerd omdat ze een vrouw was. “Gelukkig hebben we geweldige vrouwen zoals Jameela Jamil, die het niet hebben over body positivity, maar over body neutrality waar je niet hoeft na te denken over hoe je lichaam eruit ziet”, aldus Swift.

Wat body neutrality exact is

Body neutrality is iets heel anders dan body positivity. Body positivity spoort vrouwen aan om hun lichaam te vieren, op welke manier dan ook. Vele body positivity activisten fotograferen daarom hun schaarsgeklede lichaam en delen de foto’s - vaak gepaard met een inspirerende quote - op sociale media. Al kan dat ook op wat kritiek rekenen van andere vrouwen die niet vinden dat de body positivity beweging zo positief is, omdat het personen met een minder conventionele vorm van schoonheid in de kou laat staan. Omgekeerd komt er dan ook weer kritiek van vrouwen die wel aan alle standaardvoorschriften die omschrijven wat ‘mooi’ is voldoen. Ook zij zouden zich buitengesloten voelen door de body positivity-beweging.

Body Neutrality is daarom ook een veel meer genuanceerde term. Het gaat hierbij om het idee dat er gewoon geen commentaar moet gegeven worden over hoe een vrouwenlichaam eruit ziet of eruit zou moeten zien. Een voorbeeld: een body positief persoon zegt “Ik hou van hoe ik eruit zie en het maakt mij niet uit wat jij daarvan denkt”, een body neutraal persoon zal eerder zeggen “Ik hou van wat ik denk, en het maakt niet uit hoe ik eruit zie.”

Body neutrality is trouwens niet nieuw, en het is niet Jameela Jamil die met de term op de proppen kwam. Dat was fitness coach Anne Poirier, die de term al in 2017 gebruikte. In 2018 maakte Jameela Jamil een Instagram account onder de naam ‘I Weigh’, waar vrouwen selfies kunnen delen gepaard met de dingen die ze leuk vinden aan zichzelf en die niet rond hun lichaam draaien. Dit is de post die Jamil zelf maakte.