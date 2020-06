Black Lives Matter: wat je als wit persoon moet weten en begrijpen om een bondgenoot te zijn Stéphanie Verzelen

04 juni 2020

07u58 10 Psycho Het is geen sinecure om als wit persoon je bijdrage te leveren aan de Black Lives Matter-beweging. Maar het is wel enorm belangrijk. Samen met politicologe Nadia Nsayi lijsten we de belangrijkste begrippen en problematieken uit het debat op, zodat je bewust en geïnformeerd een bondgenoot kan zijn.

Sinds de moord op George Floyd treedt de Black Lives Matter-beweging opnieuw wereldwijd op de voorgrond. In de Verenigde Staten en heel wat andere landen trekken burgers de straat op om te protesteren tegen racisme en ook op sociale media gebeurt hetzelfde. Zo kleurden Instagram en Facebook op 2 juni helemaal zwart onder de hashtag #BlackOutTuesday, uit solidariteit voor de anti-racismeprotesten.

Het veel geposte zwarte tegeltje op sociale media geeft de indruk dat een groot deel van de niet-zwarte bevolking wil meestrijden in de beweging. Al werpen veel witte personen ook op dat ze niet goed weten of ze überhaupt mogen deelnemen aan het debat. Maar: “Het waren, weer maar eens, de zwarte mensen in mijn omgeving die me moesten corrigeren”, schrijft journaliste Katrin Swartenbroux in De Morgen. “Dat mijn stilte op een moment als dit oorverdovend is. Dat mijn stilte een teken is van mijn privilege.”

Een witte bondgenoot zijn in de beweging, begint bij bewustwording. “Educate yourself”, benadrukte George Floyds broer Terrence in zijn speech tijdens de wake voor Floyd. En ook politicologe Nadia Nsayi (36) is het daarmee eens. “Ga het gesprek aan met zwarte mensen en luister naar hen”, zegt ze. Ze verhuisde op haar vijfde van Congo naar België, studeerde internationale politiek, werkte als beleidsmedewerker voor Broederlijk Delen en publiceerde onlangs het boek ‘Dochter van de dekolonisatie’.

“Het kan een goed begin zijn om de belangrijkste basisbegrippen uit de beweging te begrijpen”, bevestigt ze. Start met deze zes en ga daarna vooral zelf verder op onderzoek.

‘Black lives matter’ versus ‘all lives matter’

‘Black lives matter’ – zwarte levens doen ertoe – is het fundamentele idee achter de huidige protesten. Dat doet sommige stemmen in het debat opmerken dat niet-zwarte levens door die slogan gediscrimineerd worden en ‘all lives matter’ beter zou zijn. Maar “uiteraard is het leven van elke mens waardevol, de realiteit is gewoon dat het leven van de ene minder waardevol lijkt te zijn dan dat van de ander”, zegt Nsayi. “Witte mensen worden niet structureel benadeeld, zwarte wel. Wit zijn geeft bepaalde privileges die zwarte mensen niet hebben.” ‘All lives can't matter until black lives do’, is een andere populaire repliek.

White privilege/wit privilege

Als wit persoon geniet je bepaalde voordelen in de samenleving. En je daar bewust van zijn is essentieel als je racisme wil bestrijden. “De term verwijst naar de privileges die je als wit persoon hebt, maar vooral ook om de macht die je hebt om bepaalde beslissingen te kunnen nemen, om bepaalde dingen te doen”, zegt Nsayi. In een virale TikTok-video demonstreren de Amerikaanse Stephen Boss en zijn blanke vrouw wat dat inhoudt. Zij is nog nooit bang geweest voor de politie of gepest geweest om haar afkomst, hij wel. “Wie opgroeit in een westers, wit land, staat er sociaal-economisch beter voor”, vult Nsayi aan. “En wie privileges geniet, kan het moeilijk vinden om de situatie van een benadeeld persoon te begrijpen. Maar hoe moeilijk die oefening ook is, het blijft belangrijk om empathie en solidariteit voorop te zetten.”

(Lees verder onder de video.)



White supremacy/witte suprematie

Nog een problematiek waar je je als blanke bewust moet van zijn: de superioriteit van wit. “Die term is gelinkt aan het verleden”, weet Nsayi. “De slavernij, kolonisering: dat deed men omdat men geloofde dat zwarte mensen onderontwikkeld waren en ze hulp nodig hadden van witte mensen. Met die ideeën zijn wij allemaal opgegroeid. Vraag maar eens aan je ouders hoe ze in de jaren 50 of 60 op school over zwarte mensen leerden.” Zelfs nu nog heerst het idee van superieure blanken en inferieure zwarten, zij het subtieler. “In het onderwijs leren kinderen nog altijd over kolonisatie vanuit vooral een wit perspectief. En in de media en in ontwikkelingshulp vertrekken we nog altijd vanuit het standpunt dat witte mensen die arme zwarten moeten helpen.”

Institutioneel racisme

Of systematisch of structureel racisme. Lees: het diepgewortelde racisme dat zwarten sociaal-economisch discrimineert en dat de Black Lives Matter-beweging nu bestrijdt. “We mogen dit probleem niet als een hype of een hashtag zien, het is een kwestie van leven en dood voor zwarte mensen”, verduidelijkt Nsayi. “En we mogen dat institutionele racisme niet als een Amerikaans probleem zien. Hetzelfde gebeurt hier in Europa en België. Studies tonen aan dat zwarte gemeenschappen net zo sociaal-economisch benadeeld worden in ons land.” Institutioneel racisme gaat ook verder dan een zwarte die tig keer op straat nageroepen wordt. “Het gaat over zwarte jongeren die op school minder ondersteund worden en geen diploma halen. Het gaat over zwarte werknemers die bij sollicitaties instant aan de kant worden geschoven. Het gaat over zwarte mensen die, ook in België, bepaalde kansen niet kunnen grijpen, ook al leven we in een samenleving waarin dat makkelijk lijkt.”

Actief anti-racisme

‘Niet racistisch zijn is niet meer genoeg. De tijd is gekomen om actief anti-racistisch te zijn”, verkondigen berichten op sociale media. Die nuancering is belangrijk, vindt ook Nsayi. “Iemand kan zeggen: ‘Ik ben niet racistisch, want mijn kuisvrouw is zwart’. Maar hoe behandel je die kuisvrouw? Hoe betaal je haar? Het belangrijkste zijn je actieve handelingen. En dan hoef je je niet noodzakelijk te engageren op een maatschappelijk niveau. Wel op een persoonlijk niveau. Grijp in als je op straat getuige bent van racisme. Of spreek een racistische nonkel of collega aan.” Een zwart tegeltje posten op sociale media is wat dat betreft een begin. Maar Nsayi benadrukt ook dat je daar niet mag ophouden. “Durf jezelf onder de loep te nemen. Hoe ga jij verder om met zwarte mensen? Vier je Zwarte Piet nog? Wat doe jij verder nog om racisme tegen te gaan?”

Ally/bondgenoot

Op sociale media sporen posts aan om als wit persoon een ‘ally’ of bondgenoot te zijn in deze strijd. “Het is belangrijk om dat specifiek zo te noemen”, verduidelijkt Nsayi. “Dan gaat het niet over de witte die de zwarte gaat ‘helpen’, wel over solidair zijn en zij aan zij staan. Als bondgenoot is het niet de bedoeling dat je zelf op de voorgrond treedt en aangeeft hoe de zaak aangepakt moet worden. Wel dat je vraagt aan de zwarten die de discriminatie beleven: hoe kan ik iets betekenen? En dan naar hun wensen te luisteren.” Empathie vindt Nsayi een van de belangrijkste voorwaarden om een goede bondgenoot te zijn. Probeer je eens in de positie van de onderdrukte in te leven. In de positie van Floyd, die onder de knie van een politieagent aan zijn vrouw, dochtertje en moeder dacht. “Alleen als je empathie beoefent, kan je een oprechte bondgenoot zijn”, zegt Nsayi.

(Lees verder onder de foto.)

‘Muted. But listening. But learning’ luidt een vaak gedeelde slogan op sociale media. Empathie en de wil om bij te leren is dus de belangrijkste les voor wie een witte bondgenoot wil zijn. Maar belangrijke, laatste kanttekening: “Verwacht niet dat alle zwarten er nu zijn om jou te onderrichten”, zegt Nsayi. “Elk heeft het recht om op zijn manier en met meer of minder engagement met de problematiek om te gaan.” Neem vooral zelf je verantwoordelijkheid op. De website Withuiswerk.nl is een goed startpunt, vol boeken, podcasts en zelfs Netflixtitels die je het racisme dat zwarte mensen ondergaan, helpen te begrijpen.

