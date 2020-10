Binnenhuisarchitect Gert Voorjans is een ochtendmens: “Op vlooienmarkten gebeuren de beste deals tussen 6 en 8 uur ’s ochtends” Sylvie Van Driessche

Bron: NINA 0 Psycho Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: binnenhuisarchitect Gert Voorjans (58). Hij heeft zich de jongste tien jaar ontpopt tot echte ochtendmens. “Er was een tijd dat ik ’s ochtends bij het krieken van de dag met een zaklamp in een camionette in Lyon zat in de hoop een uniek interieurobject op de kop te tikken.”

Wie is hij?

• 58 jaar (geboren op 9 mei 1962)

• is binnenhuisarchitect, staat bekend om zijn rijke en kleurrijke stijl. Hij decoreerde onder meer wereldwijd de winkels van Dries Van Noten

• is single en woont in Antwerpen

• zijn boek Collectibles is nu uit en op 12 en 13 oktober veilt hij alle ‘collectibles’ uit zijn boek – objecten die hij gedurende 25 jaar verzamelde – live online. Alle info over de veiling op gertvoorjans.com

“Ik geniet ervan de zon te zien opkomen in mijn atelier in Antwerpen, waar ik grote ramen heb die over de stad uitkijken. Het eerste uur van de dag reserveer ik graag voor mezelf. Ik maak thee, zet een raam open en neem een uur de tijd om in mijn dag te komen. We werken all over en als we willen, hebben we de kans om een hele batterij aan e-mails en berichten te beantwoorden zodra we onze ogen opendoen, maar ik doe dat bewust niet. De jongste jaren probeer ik koffiekoeken en croissants te laten en zal ik eerder voor geitenyoghurt en fruit gaan. Omdat het moet: de weegschaal duwt me dikwijls met mijn neus op de realiteit.”

“Dat ik pas de jongste tien jaar een ochtendmens ben geworden, heeft te maken met de fase van mijn leven waarin ik me bevind. Toen ik jonger was en midden in de stad woonde, had ik een heel ander soort energie: ik sprak ’s avonds af met vrienden en ik zag er toen het nut niet van in om vroeg op te staan. Ik heb nog altijd evenveel energie als vroeger, alleen steek ik die energie nu liever in andere dingen. Als je vroeg opstaat, zie je alles heel helder en tegen 9 uur heb je meestal al veel gedaan. Zalig vind ik dat nu.”

Je kan een stuk dat ’s morgens verhandeld werd op de Marché aux Puces de Saint-Ouen, tegen de middag al in de etalage van een Parijse winkel terugvinden Binnenhuisarchitect Gert Voorjans

“Er was een tijd dat ik ’s ochtends bij het krieken van de dag met een zaklamp in een camionette in Lyon zat in de hoop een uniek interieurobject op de kop te tikken. Mijn job als binnenhuisarchitect betekent vroeg opstaan: onderaannemers en schrijnwerkers beginnen altijd vroeg en op vlooien- en brocantemarkten gebeuren de beste deals tussen 6 en 8 uur ’s ochtends. De Marché aux Puces de Saint-Ouen in Parijs vind ik een van de interessantste antiek- en rommelmarkten omdat veel van de objecten rechtstreeks uit statige Parijse appartementen komen. Je kan er een stuk dat ’s morgens verhandeld werd tegen de middag al in een etalage van een Parijse winkel terugvinden. Je moet als interieurarchitect ook snel kunnen beslissen. Zal die enorme kroonluchter in de smaak vallen bij een klant? Meestal heb je maar enkele minuten om op een veiling een deal te sluiten.”

Ritme van de dag

“Ik hielp als kind al heel vroeg mee in de meubelwinkel van mijn ouders. Daar ontdekte ik al snel hoe ik het niet wilde. Zo werd alles in de etalage altijd naar buiten gericht. Mensen kwamen binnen en keken op de achterkant van meubels. Ik was een jaar of vijf toen ik alles in de etalage van mijn ouders al omdraaide zodat klanten de stukken van binnenuit konden beleven. Dat doe ik nu nog altijd. Het draait niet om de schone schijn die je naar buiten toe wil uitstralen, maar om hoe je de binnenkant van je huis wil beleven. Durf kleur te steken in je interieur en durf een kamer volledig te decoreren rond dat oude tapijt van je grootouders. Durf ook voor humor te gaan, en voor een opvallende, gezellige inkomhal. Als ik in een lege, witte hal sta, denk ik dikwijls: wanneer kom je eigenlijk áán bij mensen?”

“Ik schenk in mijn werk ook altijd veel aandacht aan het natuurlijk ritme van de dag. De ontbijttafel moet staan waar de zon opkomt, de eettafel in het westen en de slaapkamer in het oosten. Het is belangrijk dat je meegaat in de cyclus van de dag, dat wordt als natuurlijk ervaren. Verder droom ik ervan om onze Vlaamse rusthuizen eens aan te pakken. Hoe triestig zijn die ingericht, terwijl ze evenveel kosten als een hotelkamer. Veel hoeft dat niet te kosten. Vroeger waren mensen met veel minder geld veel mooier gekleed. Alles is mogelijk. (lacht)”

Mick Jagger is mijn beroemdste klant. Hij vroeg me om zijn huis in Londen in te richten Binnenhuisarchitect Gert Voorjans

Aziatische jungle

“Ik breng mijn ochtenden het liefst door in de stad, waar ik veel kunst rond me heen heb, en toch haal ik mijn grootste inspiratie uit de Aziatische jungle. De kleur groen en het junglethema zijn momenteel ontzettend populair en dat is niet toevallig. Ook mensen in de stad hebben nood aan een stuk natuur in hun leven. Het exotische trekt mij aan, en toch snap ik ook waarom sommige mensen hun huis willen inrichten volgens de stad waar het ligt.”

“Dat pikte ik op van Mick Jagger. Hij was mijn beroemdste klant en vroeg me om zijn huis in Londen in te richten. Om in de juiste sfeer te geraken, mocht ik gaan kijken naar zijn andere eigendommen: zijn appartement in Parijs, zijn kasteel in de Loirestreek en nog een ander huis van hem in Londen. Zijn smaak was tot mijn verbazing opvallend klassiek. Hij wilde zijn huis niet in de sfeer van een ander land onderdompelen. Op zich snap ik dat als je zoveel reist, je wil voelen waar je wakker wordt. En toch heb ik hem van bepaalde apartere keuzes kunnen overtuigen, zoals je gordijn volledig aan de linker- of rechterkant van je raam hangen, in één stuk, zoals ze dat in Italië doen. Eigenlijk was ik tijdens die meetings veel meer rock-’n-roll dan hij. (lacht)”

