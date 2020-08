Bezieler achter ‘30 dagen zonder klagen’ geeft 5 concrete tips om positief te blijven tijdens corona

‘30 dagen zonder klagen’ heeft een training ontwikkeld die mensen moet helpen om vol te houden in deze bizarre tijden. Beperkte sociale contacten en overal coronamaatregelen: het leven ziet er compleet anders uit. Allemaal proberen we onze draai te vinden en ons er doorheen te spartelen, toch zijn de mentale gevolgen zwaar. Isabelle Gonnissen - de oprichtster van ‘30 dagen zonder klagen’, waar ook psychiater Dirk De Wachter ambassadeur is - geeft 5 concrete tips om de moed erin te houden.

Uit onderzoek blijkt dat corona weegt op ons geluk. Zo geven de eerste resultaten van het Nationale Geluksonderzoek van Prof. Annemans van de Universiteit van Gent aan dat veel mensen zich ongelukkiger voelen en meer gestrest zijn dan vroeger. De grote coronastudie van de universiteit Antwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB - waar al zo’n 2,5 miljoen Belgen aan deelnamen - tonen dan weer aan dat de verstrengde maatregelen van juli een negatief effect hebben op ons mentaal welbevinden. Hoe moet dit verder? Wat als straks een derde lockdown volgt? Hoe blijf je zonder perspectief positief? En waar vind je de moed om er elke dag opnieuw het beste van te maken? De training van ‘30 dagen zonder klagen’ - een campagne die in 2018 meer dan 30.000 Vlamingen inspireerde - is opgebouwd uit vijf modules die je stap voor stap op weg helpen naar meer positiviteit. Isabelle Gonnissen - de drijvende kracht achter de training - geeft alvast 5 concrete tips om vol te houden.

1. Breng je negativiteit én positiviteit in kaart

Er is niets zo belangrijk als zelfbewustzijn. “Mensen zeggen vaak: ik word gek van corona, maar dat is te algemeen”, stelt Isabelle. “Bekijk meer in detail wat je persoonlijk stoort of waar je precies bang van bent. Ben je bang om anderen mensen ziek te maken? Ben je bang om zelf besmet te raken? Of vrees je voor vermoeidheid? Praat en reflecteer erover, ook met anderen.”

2. Stop met jezelf te saboteren

Corona is het perfecte excuus om dingen uit te stellen of gewoon niet meer te doen. Maar gun jezelf geluk en trap niet in die valkuil. “Iemand die op het punt staat om carrière te maken, maar door corona schrik heeft gekregen van wat er allemaal bij komt kijken of kan misgaan, gaat uitstelgedrag vertonen. Doe dat niet, want dan zoek je moeilijkheden en saboteer je iets wat je zelf eigenlijk graag wilt”, verduidelijkt Gonnissen.

3. Durf selectief ‘neen’ zeggen

Respecteer je eigen grenzen en kom op voor wat je echt wil. In coronatijden is dit eens zo belangrijk, want we kunnen niet alles meer doen. “Je moet vijf mensen selecteren voor je sociale bubbel, maar je komt bijvoorbeeld niet zo goed met je zus overeen. Durf dan zeggen: neen, mijn zus zit nu niet in mijn bubbel. Of stel je gaat uiteten met vrienden en die zijn flagrant tegen het mondmaskerbeleid en jij niet. Laat je niet meeslepen, maar zeg eerlijk hoe jij erover denkt.”

4. Kijk naar wat je hebt, in plaats van naar wat je niet hebt

Ja, het is een zomer zonder Tomorrowland, Rock Werchter, zomerfeestjes of grote vriendenuitjes, maar daarop focussen draagt helemaal niet bij aan ons geluk. Integendeel. Denk eens na over welke nieuwe plaatsen of activiteiten je hebt leren kennen door deze coronatijden en trek je daaraan op. “Ik heb bijvoorbeeld ontdekt hoe mooi de natuur in ons Belgenland kan zijn en jullie?”

5. Doe eens iets voor iemand anders

“Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer iemand iets zinvol doet voor andere mensen of iets dat bijdraagt aan de maatschappij, men daar gelukkiger van wordt”, zegt Isabelle. Bel eens een oudere dame op die alleen woont om te vragen hoe het met haar gaat. “Een goede daad, helpt voor je eigen positiviteit”, besluit de initiatiefneemster.

De nieuwe training van ‘30 dagen zonder klagen’ bestaat uit 2 sessies van telkens 45 minuten. Inschrijven kost 29 euro en kan door een mailtje te sturen naar info@kiespositief.be. Vervolgens ontvang je een link naar de online sessie. Meer informatie vind je op Facebook.