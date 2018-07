Bewezen: hitte hakt ook in op onze mentale staat Slecht slapen en een oververhit brein: hittestress bestaat echt Margreet Vermeulen

24 juli 2018

15u02

Bron: de Volkskrant 0 Psycho Als het om hittestress gaat, beperken we ons meestal tot de fysieke gevolgen. Maar mentaal raken we ook behoorlijk van slag als het kwik hoog oploopt.

Vrouwtje bloot, handeltje dood. Een heet hangijzer. Heetgebakerd. Altijd zonneschijn schept een woestijn. Een verhit debat. De grond werd hem te heet onder de voeten. Een aangebrand type.

Als we onze spreekwoorden en gezegden mogen geloven, heeft hitte directe invloed op ons gedrag en ons welbevinden. Een negatief effect, wel te verstaan. Wetenschappelijke studies wijzen in dezelfde richting. Niet schrikken, maar extreme hitte – boven de 24 of 26 graden Celsius (dat verschilt per studie) – leidt tot minder productiviteit, meer agressie, verminderd welbevinden en verscherping van bestaande psychiatrische problemen.

