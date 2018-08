Beter een goede buur dan een verre vriend: zo leer je de mensen uit je omgeving kennen LDC

02 augustus 2018

17u22 0 Psycho Je wil pannenkoeken bakken, maar de melk is op? Of je bent je huissleutels binnen vergeten en moet via de haag en tuin weer naar binnen klauteren? Je mag drie keer raden bij wie je gaat aankloppen. Juist ja, je buren. De mensen uit je omgeving leren kennen is dus altijd een goed idee. Enkele tips.

Steeds meer jonge mensen gaan in hun eentje in een stad wonen en vertoeven in hun cocon, zonder al te veel contact met de buren. Veel mensen hebben dat idee, maar die veronderstelling klopt niet echt. Uit een studie van residentiële projectontwikkelaar Matexi blijkt dat 86% van de Belgen bij de aankoop van een woning bijna evenveel belang hecht aan de buurt als aan de woning zelf. Bij 61% is dat sociaal contact zelfs het belangrijkste aspect van de woonsituatie.

Wil jij je buren beter leren kennen, maar weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? We helpen je een handje.

1. Begin klein

Belgen zijn een bedeesd volkje. Door je buren out of the blue aan te spreken op straat om ze uit te nodigen voor een etentje, kan je ze overrompelen. Begin dus rustig aan. Glimlach als je elkaar tegenkomt op straat of in de gang van je appartementsblok. Zie je de buurvrouw knoeien met twee peuters en haar handen vol zware boodschappen? Vraag of je haar kan helpen. En lekker cliché: bak een cake en ga langs bij je buren om te vragen of ze zin hebben in een stukje.

2. Bouw een feestje

Een feest organiseren en tot in de vroege uurtjes voor een hoop lawaaioverlast zorgen is niet de ideale manier om op een goed blaadje te staan bij je buren, behalve als je het feest samen organiseert natuurlijk. Na de sympathieke glimlach op straat en het uitdelen van lekkernijen, kan je dus een volgende stap zetten. Wat dacht je van een aperitief- en tapasavond op je terras, een barbecue, een voetbalmatch op straat of een poolparty aan het zwembad van jouw buren?

Nodig je in één klap de volledige buurt uit? Dan kan je eens aankloppen bij de gemeente. De laatste tijd juichen steden en gemeenten initiatieven die het gemeenschapsgevoel versterken steeds vaker toe, en durven ze al eens stoelen, tafels of zelfs tenten aan te leveren.

3. Sharing is caring

We schreven het al: bij de buren aankloppen voor wat melk, een ei of een snufje zout is een klassieker. Maar niet alleen eten, ook heel wat andere spullen kan je uitlenen. Denk aan een ladder, een schaar of ander gereedschap. Heb je in een weekend niets gepland? Bied dan aan om te helpen bij een klusje. Sowieso dat dit zeer op prijs gesteld wordt.

4. De smaak te pakken?

Echte vrienden die helpen elkaar als de andere in de rats zit. Wanneer de band met je buren hechter wordt, is de kans groot dat je ook op elkaar kunt rekenen. Stel dat je thuis twee koters hebt rondlopen en eentje heeft plots hoge koorts, dan wil je liefst zo snel mogelijk naar de dokter. Gegarandeerd dat je buurvrouw of -man wel een uurtje een oog in het zeil wil houden en voor oppas speelt.

Ook hip is een gezamenlijke moestuin, maar de mogelijkheden zijn legio. Zoek je nog inspiratie? Dan kan je een kijkje nemen op de website van Vicinia, een kennisplatform dat buurten wil inspireren. Daar vind je ook een buurtatlas, die grote en kleine burenactiviteiten van over heel België verzamelt.