Bestaat er zoiets als ‘exitmoeheid’? “We hebben te hard uitgekeken naar een ideaalbeeld”

Psycho Toen na maanden thuiswerken het bericht ‘Je mag een dag per week terugkeren naar het werk’ in mijn mailbox verscheen, was ik door het dolle heen. Hoe spannend. Eindelijk nog eens naar kantoor, wat meer sociaal contact. Enkele weken later lijkt het alsof er een vage mist mijn hersenen bewolkt. Hoe komt het dat we nu toch moeite hebben met onze herwonnen vrijheid, nadat we er maanden naar snakten? Bestaat er zoiets als ‘exitmoeheid’? Klinisch psycholoog en professor-dokter Elke Van Hoof legt uit.

Vorige week was het eindelijk zover: de harde lockdown werd opgeheven, terrasjes en etentjes konden terug. Resultaat? Heel wat mensen die enthousiast ‘Oh Happy Day’ van de daken wilden schreeuwen. Maar na maanden huisarrest blijkt de nieuwe vrijheid niet voor iedereen zo'n godsgeschenk. Dagen op kantoor lijken langer te duren en die etentjes op restaurant waar we zo lang naar uitkeken? Die zijn niet zo geweldig als verwacht. Het lijkt wel alsof er een waas over je hersenen hangt. We zijn moe.

En dat is niet abnormaal, legt klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB) uit: “Tijdens de lockdown kregen we te maken met meer bewegings- en vrijheidsdrang. We zaten plots allemaal veel meer binnen, het normale leven viel weg en dat is niet te onderschatten. Maar nu die vrijheid stilaan terugkeert, zijn we uitgeput, moe en hebben we het moeilijk met het ‘normale leven’.”

“Dat komt omdat we hiervóór overbelast werden; we gingen veel meer multitasken. Werken vanop een afstand, de ene zoommeeting na de andere, veel meer bellen om contact te houden met vrienden. En daarnaast moesten we ons huishouden bijeenhouden en gingen we meer zorgen. Soms heel letterlijk voor kinderen, soms figuurlijk piekeren over geliefden in woonzorgcentra et cetera.” En dat weegt door op onze gezondheid, benadrukt Van Hoof. “Telkens wanneer je je lichaam overbelast, krijg je daarna de rekening. Die komt op het moment waarop je éíndelijk een beetje kan ontspannen.”

We leefden de voorbije weken op adrenaline. En die is nu verminderd Elke Van Hoof

En laat het moment van de versoepeling net dat moment komen, waarop je die ongewenste rekening krijgt. “De acute crisis is voorbij, we zijn terug in een meer ontspannen modus gekomen. Je lichaam voelt dat en gaat daarop reageren. Ben je nu plots moe? Dan komt die vermoeidheid door het afnemen van de adrenaline in je lichaam. Want daar hebben we de voorbije weken erg hard op geleefd.”

Zoete dromen

Maar ook foute – en vooral te hoge – verwachtingen kunnen tot teleurstellingen leiden. “We kijken al maanden uit naar dit moment en vaak maak je er in je hoofd dan een mooier beeld van dan wat in realiteit kan worden ingevuld. We hebben in feite uitgekeken naar een geïdealiseerd beeld”, legt de professor uit. “Daarnaast leven we nog altijd in onzekerheid. We hebben meer vrijheid, maar die wordt doorspekt met richtlijnen waaraan we ons moeten houden. Het constant denken daaraan zorgt voor energielekken.”

Of we nog lang met deze vermoeidheid zullen rondlopen? Waarschijnlijk niet, zegt de psycholoog. “Momenteel is het een moeilijke periode, omdat niemand écht weet of al deze moeite ook soelaas zal brengen. Onzekerheid veroorzaakt angst. Maar daarnaast went alles. De kans is dus heel groot dat we de nieuwe vrijheid heel snel gewoon zullen zijn. Ons normale gedrag zal terugkeren en daarmee vermindert ook de vermoeidheid.”