Ben jij verslaafd aan je smartphone? Doe de test! Lynn Guillaume

02 oktober 2018

08u30

Bron: Goed Gevoel 2 Psycho Anno 2018 kunnen we nog moeilijk zonder onze smartphone. Maar tussen een slimme gebruiker en een smartphone-junkie ligt een wereld van verschil. De Amerikaanse Iowa State University ontwikkelde een wetenschappelijke test die uitvist of jij aan nomofobie – de angst om zonder smartphone te vallen – lijdt.

Eén op drie Vlamingen heeft minstens een uur per dag qualitytime met zijn smartphone en veertien procent gebruikt het toestel zelfs minstens vijf uur per dag, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Imec en de UGent. Wil je graag weten hoe verslaafd jij bent? Doe de test en ontdek of jij aan nomofobie lijdt!

Ben je versteld van je resultaat of wil je praktische en haalbare tips om je smartphone wat vaker los te laten? In Goed Gevoel van deze maand vind je tal van tips en uitleg om je digidieet tot een goed einde te brengen! Haast je snel naar je dichtstbijzijnde verkooppunt!

