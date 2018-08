Ben jij ook agressief in het verkeer? Dit is wat road rage doet met je lichaam en geest

Valérie Wauters

30 augustus 2018

13u02

Bron: Tonic 0 Psycho Een chauffeur die plots uit het niets lijkt op te duiken om vlak voor je neus in te voegen, de wagen voor je aan het rode licht die er ettelijke seconden over doet om te vertrekken wanneer het groen wordt… We kennen allemaal het gevoel wel van gefrustreerd achter het stuur te zitten, boos op alles en iedereen (maar dan vooral op die lomperik voor jou, die écht niet kan rijden). Dit is wat die zogenaamde road rage doet met je lichaam en je brein.

Er wordt nergens zoveel gevloekt als in de auto. Een wetenschappelijk onderbouwde uitspraak is het niet, maar wie eerlijk is met zichzelf moet bekennen dat het waar is. Van road rage hebben we allemaal wel eens last (sommigen onder ons zelfs vaker dan we durven toegeven), maar wat is het juist?

Agressie op de baan komt volgens de Amerikaanse onderzoeker & psycholoog Stan Steindl voort uit twee processen in ons brein. Allereerst is er de zogenaamde bedreigingsfactor. Wanneer een chauffeur in onze buurt een manoeuvre maakt dat ons (in)direct in gevaar brengt wordt onze vluchten of vechten respons getriggerd. Vermits vluchten wanneer we in de wagen vastzitten geen optie is, kiest ons brein automatisch voor vechten, wat zich meteen vertaalt in het gebruik van schuttingtaal en het excessieve gebruik van onze middelvinger.

Daarnaast is er ook het zogenaamde ‘drive’ proces in onze hersenen. Van nature uit zijn we zo geprogrammeerd om dingen te verwerven en zaken te verwezenlijken. Wanneer iemand ons vertraagt of ons op één of andere manier iets in de weg legt reageert ons lichaam met woede en willen we kost wat kost ons doel bereiken.

Het is nooit onze schuld

Uit onderzoek blijkt dat we onszelf massaal als betere chauffeurs inschatten dan alle andere automobilisten op de baan. Het is dan ook geen wonder dat we steeds de ander de schuld geven wanneer er iets mis loopt in het verkeer. De privacy van onze eigen wagen geeft ons daarenboven een gevoel van anonimiteit, waardoor we helemaal los kunnen gaan. Het gevolg: we voelen geen enkele schaamte meer om onze medechauffeurs vanuit de anonimiteit van onze eigen wagen de huid vol te schelden.

(on)gezond?!

Een plotse aanval van razernij in de auto is trouwens niet zo fantastisch voor je gezondheid. Uit een onderzoek van Harvard uit 2014 blijkt dat het in extreme gevallen zelfs een hartaanval kan veroorzaken in de daaropvolgende uren. Dit zou komen omdat stress onze hartslag en bloeddruk verhoogt. Zulke plotse veranderingen in ons bloed kunnen ervoor zorgen dat er bloedklonters ontstaan in ons hart of onze hersenen. Let wel: lang niet iedereen is hier gevoelig aan. Veel heeft te maken met de frequentie van je aanvallen van razernij in de wagen én je medische historiek wat betreft hart- en vaatziekten.