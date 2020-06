Ben jij een stresskonijn in de wagen? Mindfulnesstrainer deelt oefeningen om zen te rijden

Psycho Nu we weer wat uit ons kot en op de weg mogen komen, blijkt achter het stuur zitten even wennen. Aan hoe ‘slecht’ de ander rijdt en aan al die auto’s rondom ons. Nochtans maken haast en stress ongelukkig. Arts en mindfulnesstrainer David Dewulf legt uit wat de oorzaak is van die stress en geeft ook drie simpele oefeningen voor meer zen in de auto.

Iedereen heeft het wellicht al bij zichzelf opgemerkt: zodra je in een auto stapt, ondergaat een mens een metamorfose. “Zelfs wie normaal gezien heel lief en vriendelijk is, wordt prikkelbaarder, bozer, agressiever... als hij of zij zich in het verkeer begeeft”, stelt arts en mindfulnesstrainer David Dewulf. “Meer zelfs: voor velen is het verkeer een grotere stressplek dan het werk. Uit onderzoek is ook gebleken dat 80 % van de automobilisten denkt beter te kunnen rijden dan de gemiddelde bestuurder. Dat kan natuurlijk niet, én het is een probleem. Zo denken we steevast dat de andere weggebruiker fouten maakt en wij niet.”

Je oerbrein slaat door als jij je in het verkeer begeeft en ziet alles en iedereen rondom je als een gevaar David Dewulf

Al is er volgens Dewulf een logische verklaring waarom we zo gestresseerd raken in het verkeer. “Je primitieve brein of oerbrein wordt automatisch geactiveerd. Enerzijds is dit goed, omdat het ervoor zorgt dat je tijdig opzijspringt als er een vrachtwagen op je afkomt. Maar anderzijds zorgt het er ook voor dat je je opwindt voor een rood stoplicht. Je oerbrein slaat door als jij je in het verkeer begeeft en ziet alles en iedereen rondom je als een gevaar.

Zolang je je daar niet bewust van bent, blijft heel het verkeersgebeuren stressvol. Gelukkig hebben we ook een nieuw brein, het hersendeel dat is geprogrammeerd rondom het idee ‘we hebben elkaar nodig’ en positieve emoties als vriendelijkheid, geduld en empathie bevat. Maar helaas schiet dit nieuwe brein niet automatisch in actie in stresssituaties. Je kan er wel bewust voor kiezen om niet met je oerbrein te reageren, maar met je nieuwe brein. Het vraagt dus een bewuste intentie, maar wel eentje die loont als je gelukkig wilt zijn en anderen niet ongelukkig wilt maken. Vraag jezelf maar eens af hoe je je gedraagt tegenover je kinderen als je gehaast bent? Misschien win je één à twee minuten door boos te reageren, maar je hebt je kinderen en jezelf heel veel stress bezorgt, en hebt vaak weer tien minuten extra nodig om te ontspannen. Idem in het verkeer: maakt het écht een verschil als je je gehaast en prikkelbaar opstelt tegenover anderen?”

Voor mij is de auto de perfecte plek om meer te leven in aandacht, te werken aan empathie met anderen en je eigen stress aan te pakken David Dewulf

Geluk zit in het nu

“Heel onze samenleving is op het idee gebaseerd van ‘als ik op dat punt in de toekomst ben, zal ik gelukkig zijn’, ‘als ik daar ben, zal ik rust ervaren’, ‘als...’ Maar dat punt komt niet en bestaat niet. Een mooie spreuk is ‘happiness is here and now or nowhere’, oftewel: als je het hier en nu niet kunt vinden, zal het ook niet elders zijn. Daarom roep ik op om je daarvan bewust te zijn in het verkeer. Voor mij is de auto de perfecte plek om meer te leven in aandacht, te werken aan empathie met anderen en je eigen stress aan te pakken. En het fijne is dat als het lukt om mindful onderweg te zijn, je daar ook op andere vlakken in je leven positieve effecten van hebt.”

Maar hoe breng je dat in de praktijk? Dewulf: “Je ervan bewust zijn, is de eerste stap. Vervolgens kun je je brein trainen om meer in het moment te zijn en meer empathie te hebben. Je kunt het vergelijking met trainen voor een marathon. In het begin is het moeilijk, maar door het regelmatig te doen, wordt het makkelijker en lukt het wel. Hoe meer je je nieuwe brein traint, hoe makkelijker het wordt om geduldiger te zijn onderweg, meer begrip te hebben voor anderen, je rustiger te voelen. Mindfitness is niet alleen nuttig in de auto, maar helpt je ook om te kunnen omgaan met echte uitdagingen in het leven. We zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld, en als we allemaal een beetje meer begrip en empathie voor anderen zouden hebben, kan dit alleen maar helpen en bijdragen aan een mooiere wereld.”

3 simpele oefeningen voor meer zen in de auto

1. Kies voor de houding ‘ik heb tijd’

“We denken altijd maar dat we zo snel mogelijk van A naar B moeten, waardoor alles op onze route een obstakel is. Maar haast maakt je leven niet beter. Door de houding ‘ik heb tijd’ aan te nemen, laat je het idee van haast los en zal alles wat je doet ontspannender zijn, ook een autorit. Je kan het zelfs eens proberen in de wachtrij of aan de kassa in de supermarkt: zeg gewoon ‘ik heb tijd’ en het zal een rustig, ontspannen gevoel geven in plaats van een stresspiek.”

2. Glimlach

“Onderzoek toont aan dat als je glimlacht, je meer aandacht hebt voor de goede dingen van het leven en minder gegrepen wordt door wat je vervelend vindt. Glimlachen beïnvloedt namelijk je hersenchemie: via een feedbacksysteem krijgt het brein een signaal dat je glimlacht en vervolgens produceert je lichaam geluksstofjes die zich verspreiden in je lichaam. Die glimlach hoeft niet eens zichtbaar te zijn voor de ander. Je mondhoeken een millimeter naar boven brengen is al voldoende om positievere gevoelens te ervaren. Vind je het moeilijk om je mondhoeken naar boven te brengen? Steek dan een pen in je mond, dan gaan je mondhoeken vanzelf omhoog. Deze oefening kun je toepassen bij alle vervelende situaties in je leven, zeker als je nood hebt aan een instant oppepper om de negativiteit te bannen.”

3. Ga ervan uit dat iedereen het goed voor heeft met jou

“Mensen die tegenslagen hebben gekregen, lopen het risico een achterdochtige levenshouding aan te nemen en mensen niet langer te vertrouwen, ook niet als die het goed met hen voor hebben. Dit kan veel stress veroorzaken. Je oerbrein is namelijk overactief geworden, waardoor je een irrealistische, negatieve kijk op de wereld hebt die allesbehalve gelukkig maakt. Door gewoon een andere houding aan te nemen en ervan uit te gaan dat iedereen het goed voor heeft met jou, krijg je een positievere houding. Natuurlijk is het niet de bedoeling om irrealistisch positief te worden, maar wel om niet irrealistisch negatief te worden. De meeste mensen hebben het eigenlijk wel goed voor met elkaar, ook onderweg.”

‘Mindful Onderweg’ van David Dewulf, Lannoo, € 15,99.

