Ben jij een perfectionist? Zo leer je ermee leven Sophie Vereycken

10 maart 2019

11u02 0 Psycho ‘Ik ben een perfectionist’, dixit quasi iedereen die ooit gesolliciteerd heeft. Want wat kan er nu slecht zijn aan het altijd beter willen doen? Toch ligt precies daar het probleem met perfectionisme. Het is nooit goed genoeg – nooit. Hoe kan je je daarvan bevrijden? Tips van twee coaches.

“Er is niets mis met het streven naar perfectie”, benadrukt Marcel Hendrickx, perfectionismecoach en auteur van het boek ‘Zeg me dat ik oké ben’. “Maar er is een groot verschil tussen de dingen perfect willen doen – wat prima is – en continu het gevoel hebben dat het niet goed genoeg is. Het eerste is een keuze. Het ondersteunt ons en geeft energie. Het tweede is een innerlijke drang en slokt die energie net op. Perfectionisme is dus niet zomaar het nastreven van perfectie. In plaats van ons verder te brengen in het leven, belemmert het ons. In plaats van te motiveren, verlamt het ons. Want ‘het zal waarschijnlijk toch niet goed genoeg zijn’.”

