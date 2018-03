Ben jij een beer? Of toch een wolf? Dit zijn de vier mogelijke slaaptypes TK

16 maart 2018

09u16

Bron: Elite Daily 0 Psycho De meeste mensen gaan uit van twee mogelijke slaaptypes: je hebt vroege vogels en nachtuilen. Dat klopt echter niet helemaal. Volgens Dr. Michael Breus, ook wel 'de slaapdokter' genoemd, kan je de mensheid eigenlijk indelen in vier soorten slapers.

1. Leeuwen

Zo'n 15 procent van de bevolking is volgens Breus een leeuw. Dit zijn de mensen die 's ochtends vroeg en boordevol energie wakker worden. Naar de avond toe zakt dat energiepeil echter snel. Leeuwen trekken graag vroeg naar hun bed en hebben ook geen moeite om in te slapen.

Volgens Breus zijn leeuwen het productiefst in de voormiddag en plannen ze hun sportmoment best 's avonds voor het eten in. Ze kruipen ook best rond 22 uur in hun bed.

2. Beren

Het grootste deel (55%) van de bevolking is een beer. Dit zijn de mensen die het best functioneren als ze minstens 8 uur slaap hebben gehad, en ze slapen ook heel diep. Hun bioritme volgt ook graag de zon, wat betekent dat ze in de zomer minder snel moe worden 's avonds en ook makkelijker vroeg opstaan.

Breus raadt beren aan om eerst een glas water te drinken 's ochtends voor ze naar de koffie grijpen. Ze zijn ook het meest productief over de middag en gaan het best rond 23 uur slapen. Dit is ook het enige slaaptype dat gebaat kan zijn met een kort dutje 's middags.

3. Wolven

Wolven zijn eigenlijk het tegenovergestelde van de leeuw. Deze groep, eveneens zo'n 15 procent van de bevolking, heeft het erg moeilijk om op te staan. Meerdere wekkers, verschillende keren snoozen en sloten koffie zijn vaak nodig om hen op gang te trekken. Ze kennen pas in de late namiddag een productief hoogtepunt en worden zelden moe voor middernacht.

Dr. Breus raadt wolven aan om twee verschillende wekkers te zetten rond een uur of zeven 's ochtends. Ze ontbijten ook best zo snel mogelijk na het ontwaken en zijn gebaat met enkele minuten beweging na het ochtendmaal. Ze hoeven ook niet voor middernacht te gaan slapen, aangezien ze zelden moe worden voor dat tijdstip.

4. Dolfijnen

Heb je moeite om in slaap te geraken omdat je je brein niet kan afzetten? Word je wakker bij het minste geluid? Voel je je bijna permanent moe? Dan bij jij, net als 10 à 15 procent van de bevolking, een dolfijn. Dit is ook de groep waar de meeste slaapstoornissen optreden.

Om het meeste uit hun dag te halen raadt Breus aan om de dag te beginnen met een korte workout, zo rond 6.30 uur. Ze eten hun ontbijt best een uur na het ontwaken, en zijn het meest productief over de middag. Van dutjes worden dolfijnen groggy; ze kiezen dan ook beter voor een korte wandeling als ze zich moe voelen overdag. Dolfijnen gaan best rond 11.30 uur slapen, maar moeten een uur daarvoor al alle elektronische schermen uitschakelen.