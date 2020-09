Believers (en non-believers) over het effect van volle maan: “Je bent nu geneigd om weg te lopen van je gevoelens. Ga de confrontatie aan” Roxanne Wellens

Slecht geslapen? Rare dromen? Al dagen aan het huilen? Het zou zomaar kunnen dat de volle maan er voor iets tussen zit. Veel mensen kijken naar de maan om hun eigen vreemde gedrag (of dat van een ander) te verklaren: 'Volle maan, zeker?' Wat heeft dit fenomeen volgens astrologen voor je in petto en kloppen deze beweringen ook echt?

Om 7u22 deze ochtend stond ze op haar volst: de maan. Het is derde en laatste keer deze zomer dat de tegenpool van de zon zich in haar volledigheid laat zien. Volgens astrologen brengt ze heel wat heftige gevoelens met zich mee. “Deze volle maan staat in het sterrenbeeld Vissen. De zon, die nu recht tegenover de maan staat, zit in Maagd”, zegt astrologe Nina Keijzer. “Dat zorgt voor tegenstrijdige energieën. Vissen is een gevoelig dierenriemteken. Zacht, dromerig en intuïtief. Maagd is dan weer aardser en staat graag met beide voetjes op de grond.”

Vissen versus Maagd

Die twee in combinatie zouden nogal wat onrust opwekken in je gemoed. “Normaal gezien draait de volle maan om loslaten. Je laat gaan wat je niet meer voedt”, zegt Keijzer. “Maar tijdens deze maan zou het kunnen dat het omgekeerde waar is. Je wilt juist niets loslaten en reageert emotioneler dan anders op situaties. Vissen vermijden graag conflicten, dus misschien ben je deze maand sneller geneigd bent om weg te lopen van je eigen gevoelens. Dat is niet zo’n goed idee. Ga de confrontatie aan met wat je voelt. Deze volle maan vraagt je om naar je intuïtie te luisteren.”

Lunatic

“De invloed van de volle maan zou twee dagen ervoor en twee dagen erna te voelen zijn. De algemene effecten? Slecht slapen, raar dromen, vermoeidheid, hoofdpijn en emotioneel reageren. Vrouwen kunnen ook hun maandstonden vroeger krijgen", vertelt de astrologe. “Maar de effecten verschillen van persoon tot persoon. Je zal sommige manen als heviger ervaren dan andere. Dat heeft dan weer te maken met de stand van de planeten op je geboortedag.”

Twee voor de prijs van één

Volgende maand kan je je zelfs verwachten aan niet één, maar twee volle manen. Eentje op 1 oktober, in het dierenriemteken Ram, en eentje op 31 oktober in Stier. “De maan in Ram brengt vooral een vurige energie met zich mee, terwijl die in Stier juist voor zelfliefde staat. Het begin van de maand oktober zal dus vurig en actiegericht zijn, terwijl we de maand afsluiten met tijd voor onszelf en verwennerij”, zegt Keijzer.

Wetenschappelijk bewezen?

Helaas zijn er geen wetenschappelijke onderbouwingen voor astrologische claims. “De maan heeft ons altijd gefascineerd, maar er zijn geen bewijzen voor horoscopen en het effect van de maan op je gemoedstoestand”, zegt Johan Vanbeselaer van Volkssterrenwacht AstroLab. Hoewel hij ontmoedigend nieuws brengt, laat de expert toch een opening: “Kijk naar de wetenschap van honderd jaar geleden. Die was heel anders in vergelijking met wat we nu weten. Misschien komen er ooit nog onderzoeken die de waarheid achter astrologie bewijzen.”

Maanreligie

Katrin Swartenbroux, co-auteur van het boek ‘Lunatic, een gids naar de maan en terug’ houdt het in het midden en biedt zo een tussenoplossing aan: “Astrologie is een vorm van zingeving”, zegt ze. “Kruiden branden bij nieuwe maan zal er misschien niet écht voor zorgen dat je dingen uit het verleden kan loslaten en klaar bent voor een nieuwe start, maar het feit dat je op dat moment even bewust bezig bent met jezelf en je intenties is wel een stapje in de goede richting. Voor heel wat mensen is het daarom ook niet per se belangrijk dat astrologie waar en wetenschappelijk bewezen is, ze willen vooral dat het nuttig is en hen een leidraad geeft. Een beetje zoals religie dus.”