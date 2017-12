Belg verveelt zich 10% van de tijd op het werk. Zo blijft je job wél een uitdaging ND

11u06 1 thinkstock Psycho Op vrijdag ligt de kans op een sluimerend namiddagdipje net iets hoger. Maar je bent zeker niet alleen. Volgens Belgische managers vervelen hun medewerkers zich gemiddeld 10 procent van de tijd. Bij een veertigurenweek betekent dit dat werknemers wekelijks vier uur niet gefocust zijn op hun werk. Dat blijkt uit een studie van rekruteringsbureau Robert Half bij 300 Belgische hiring managers.

Volgens de ondervraagde managers is de grootste reden voor verveling een tekort aan diversiteit in de werkzaamheden, slecht uitgevoerde meetings en te weinig uitdagende opdrachten. "Terugkomende verveling is vaak een teken aan de wand," zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half BeLux. "Het kan voor een werknemer een gevolg zijn van het gevoel dat zijn talent en vaardigheden niet volledig aansluiten op zijn functie."

Bore-out

Frédérique Bruggeman: "Medewerkers die zich te vaak vervelen kunnen tekenen gaan vertonen van een bore-out. Dit is net zo gevaarlijk als een burn-out." Verveling zorgt voor evenveel stress als te hoge werkdruk. Die stress leidt tot slaapproblemen, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen. Als je aan een bore-out lijdt, krijg je ook concentratieproblemen, je piekert veel, bent lichtgeraakt en voelt een grote innerlijke onrust.

Eerste hulp bij verveling

Natuurlijk hoeft je af en toe vervelen op het werk niets slechts te betekenen. Maar komt het regelmatig voor en merk je een gebrek aan motivatie, probeer deze tips dan eens.

Vraag meer werk: Zit je echt met je vingers te draaien? Vraag dan gewoon of er wat meer werk jouw richting kan uitkomen.

Pas je werk aan: Belangrijk is dat je werk je interesseert. Heb je het gevoel dat wat je doet niet zinvol is? Bespreek met je baas of je taken niet kunnen worden aangepast.

Perfectioneer je: Ben je te snel klaar met je werk? Probeer het grondiger te doen. Streef naar perfectie.

School je bij: Blijf niet bij de pakken zitten. Breid je kennis uit. Op lange termijn krijg je misschien opslag of maak je promotie.

Daag jezelf uit: Neem geen genoegen met de sleur van alledag en stel voor jezelf elke maand een uitdagende doelstelling. Zorg er wel voor dat die doelstelling haalbaar is, anders loopt ze alleen maar op een teleurstelling uit.