Bel nooit vóór 9 uur 's morgens (en 5 andere dingen die eigenlijk onbeleefd zijn)

Op een feestje blijf je minstens tot 11 uur, bellen doe je nooit voor 9 uur 's morgens en waag het niet om voor de middag bij vrienden binnen te springen. Wie die regels aan zijn of haar laars lapt, is blijkbaar behoorlijk onbeschoft, volgens etiquette-experts. Wij lijsten ze voor eens en voor altijd allemaal op, zodat je nooit meer iemand tegen de schenen schopt.

Bellen voor 9 uur 's morgens

Tenzij het een werktelefoontje is, blijf je maar beter van je telefoon af zolang de klok nog geen negen uur slaat. Jij mag dan wel een vroege vogel zijn, dat wil niet zeggen dat je vrienden ook al om 7 uur 's morgens hun bed (laat staan de deur) uit zijn. Wie bovendien op zo'n ontiegelijk vroeg uur belt, geeft de ander het gevoel dat je eigenlijk geen zin hebt om te praten, maar het telefoontje liefst zo snel mogelijk uit de weg wil hebben. Uitzondering op de regel: wanneer je iets moet afzeggen door ziekte of onvoorziene omstandigheden, doe je dat de dag zelf ten láátste voor 10 uur.

Met je telefoon aan tafel zitten

Tegenwoordig bestaat een gedekte tafel niet alleen uit een bord, bestek en een glas om uit te drinken, maar ligt er standaard ook een smartphone naast je bord. Wie beleefd wil zijn, stopt die smartphone echter beter ver weg. De enige uitzondering is wanneer je een belangrijk telefoontje verwacht. In dat geval breng je gezelschap op voorhand op de hoogte dat je waarschijnlijk even weg moet, en bewaar je je gsm op trilstand in je broekzak.

Zomaar binnenspringen voor 11 uur 's morgens

Onverwacht ergens binnenspringen? Gezellig, maar doe het in het weekend niet voor 11 uur. Wie weet willen je vrienden wel uitslapen of moeten ze de gevolgen van een zware vrijdag- of zaterdagavond nog verwerken.

Meer dan een uur te laat zijn op vanaf-feestjes

Je kent ze wel, de befaamde 'welkom vanaf ...'-feestjes. Het lijkt een vrijgeleide om op te duiken wanneer dat jou het beste uitkomt, maar niets is minder waar. Een uur te laat is prima, maar wie nóg later komt opdagen geeft de indruk pas te willen komen wanneer het feestje op z'n hoogtepunt is, in plaats van uit genegenheid voor de gastheer of -vrouw.

Een zonnebril dragen wanneer je met iemand praat

Niets zo vervelend als de zon die in je ogen schijnt, maar je zonnebril uit je handtas halen terwijl je in gesprek bent, doe je toch beter niet. Oogcontact is niet alleen belangrijk, maar ook beleefd, zeker in een zakelijke context. Heb je echt last van de zon, dan kan je altijd vragen om een andere plek op te zoeken. Neem je je zonnebril af? Zet die dan niet op je hoofd, maar steek de bril netjes weg.

Vertrekken voor 11 uur 's avonds

Als je dan eens op tijd gearriveerd bent op een feestje, verpest het dan niet door voor 11 uur te vertrekken. Zelfs al heb je de dag nadien nog een belangrijke afspraak of een drukke agenda: 11 uur is het absolute minimum, anders vraagt de gastheer zich ongetwijfeld af wat hij in godsnaam verkeerd heeft gedaan.