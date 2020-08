Exclusief voor abonnees Bekende Vlaamse reisbloggers staan voor een nieuw avontuur: “Door corona zaten we plots thuis … en nu ben ik zwanger” Anke Michiels

30 augustus 2020

17u44

Bron: NINA 0 Psycho High school lovers. Avontuurlijke soulmates. En fulltime reisbloggers. Als @backpackdiariez reizen de Belgische Camille Demyttenaere (33) en Jean Hocke (35) de hele wereld rond. Ook zij zitten sinds de start van de coronacrisis thuis. Het resultaat? “We verwachten een eerste kindje!” En zo begint het koppel aan dé mooiste reis van hun leven.

Er was eens ... een 15-jarig meisje, Camille. Ze loopt school in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel en valt daar als een blok voor de twee jaar oudere Jean. Vanaf dan zijn ze onafscheidelijk. Ze studeren samen aan de universiteit van Leuven, volgen samen les aan de Vlerick Business School en trekken samen naar Londen om aan hun carrières te beginnen. Ze gaan er allebei aan de slag in de consultantbusiness.

Work hard, play hard? “Het was vooral hard en laat werken”, vertelt Camille. “We zagen elkaar amper en dat begon te wringen. Zo’n vier jaar geleden besloten we daarom een loopbaanonderbreking van vier maanden te nemen. We trokken door Zuid-Amerika en hielden een blog bij, zodat onze familie en vrienden ons konden volgen.” Eenmaal terug in Londen bleef de reismicrobe hardnekkig hangen. “In 2017 zijn we getrouwd en in plaats van drie weken in een luxeresort te boeken, beslisten we ons budget voor de huwelijksreis anders te besteden. We trokken met onze backpack naar Azië voor een lowbudgetreis van vijf maanden. We klommen naar het Base Camp van de Mount Everest in Nepal, kampeerden in Bhutan, bezochten verlaten eilanden van de Filipijnen en zoveel meer. Steeds meer mensen begonnen onze blog te volgen: op het einde van die reis zaten we aan 10.000 volgers op Instagram.”

Jean heeft me wat moeten pushen, want we gaven heel wat financiële zekerheden op. Maar we hebben er geen seconde spijt van gehad Camille

Byebye Londen

Het fotogenieke koppel kan aanvankelijk in ruil voor reclame op hun sociale media gratis logeren in luxehotels. Maar als hun account aanzwelt tot 50.000 volgers beginnen hotels, merken en bedrijven hen zélf te contacteren. En te betalen. Dat maakt dat ze een knoop doorhakken: “We hebben na die reis allebei ontslag genomen in Londen. Jean heeft me wat moeten pushen, want we gaven heel wat financiële zekerheden op. Anderzijds voelde ik ook dat het na zeven jaar tijd was voor iets anders. Een beslissing waar we nooit één seconde spijt van hebben gehad.”

De perfecte zonsopgang

Sindsdien zijn Camille en Jean 80 procent van de tijd – pakweg drieëneenhalve week per maand – op reis. Ze leven het leven dat ze altijd al wilden, het is een streling voor het oog. Ze bezoeken exotische bestemmingen en met adembenemende foto’s doen ze hun volgers dromen. “Ik heb ergens een lijst van alle landen die we al bezochten. Hoeveel? Geen idee. Véél.” (lacht) Of het ook hard werken is, influencer zijn? “Wel, onze content komt er natuurlijk niet vanzelf. Het reizen en ver vliegen is bij momenten vermoeiend. Veel van onze foto’s worden gemaakt bij zonsopgang, je moet dus telkens héél vroeg op om op moeilijk bereikbare plekken te geraken voor dé perfecte foto. We moeten altijd al het materiaal meesleuren en klaarzetten, en ter plekke nog de styling doen. Ook in het editen van de beelden kruipt erg veel tijd. Het is echt een fulltimejob.”

Vrijheid weg

Hun succesformule blijft werken en in 2019 boomt hun account, dat intussen 352.000 volgers rijk is. Maar begin 2020 spoelt de eerste coronagolf alles weg. “Van de ene dag op de andere vielen al onze reizen in het water. Alles werd geannuleerd. Een groot deel van ons inkomen was in één klap weg. Jean en ik waren voor het eerst in jaren maandenlang gewoon thuis. In Overijse. (lachje) Sindsdien maakten we twee reisjes, binnen Europa: naar Portugal en Spanje. Dat is misschien nog hetgeen we het hardst missen: onze vrijheid. Wij hebben altijd mogen gaan en staan waar we willen. Heel last minute vertrekken. Geen terugvlucht boeken. We zien wel hoe lang we ergens blijven. Nu zijn er voor alles duizend-en-een regels, waar we ons uiteraard aan houden.”

Ecologische voetafdruk

De wereld zit normaal in hun broekzak, maar corona heeft de kaarten herschud. De verplichte pauze doet nadenken. “Onze ecologische voetafdruk is groot, beseffen we. Al dat vliegen is nodig, willen we voldoende content verzamelen, maar we worstelen er al enige tijd mee. We zullen blijven reizen zodra het weer kan en mag, maar in plaats van vijf keer per jaar de oceaan over te vliegen, zullen we dat nog maar één keer doen, bijvoorbeeld. We hebben tijdens de lockdown ook hier en daar workshops gegeven, over fotograferen, editen en hoe je succesvol kan zijn op Instagram. Dat sloeg aan. We beseffen dat er ook andere manieren zijn om aan een loon te geraken.”

We gaan voor toegankelijker reizen, dichter bij huis wellicht. Maar we laten onze volgers nog altijd dromen Camille

Hardcore travellers

Bovendien – allebei dertigers – lijkt het stilaan tijd om zich te settelen. “We zijn jarenlang altijd onderweg geweest, nu zaten we vast op één plek. In één huis. In één bed ...” Camille pauzeert, en lacht. “Ik ben vier maanden zwanger. Als er één ding positief is aan corona, is het wel dat we hier plots tijd voor hadden. Onze baby is ons volgende toekomstproject, maar we blijven hardcore travellers. Onze mindset is: we blijven ons leven leiden. We zullen nog reizen, niet langer met zijn tweeën maar met zijn drieën. Onze insteek tot nu toe was altijd ‘zo avontuurlijk, ver en moeilijk bereikbaar’ mogelijk. Dat zal veranderen. We gaan voor toegankelijker reizen, dichter bij huis wellicht, en we zullen ook tips geven voor reizen met kinderen. Maar onze volgers laten dromen? Dat blijven we doen. We zien het als één groot, nieuw avontuur voor ons tweetjes … euh drietjes!” En ze reisden nog lang en gelukkig.

Hun top 3 bestemmingen

1. Frans-Polynesië

Het paradijs op aarde. Letterlijk! Vooral de minder bekende eilanden, zoals Maupiti en Moorea, zijn authentiek, ongelooflijk mooi en niet toeristisch.

2. India

Cultureel gezien één van onze favoriete bestemmingen. Vooral Rajasthan is waanzinnig mooi. Combineer dit met een paar daagjes strand in Goa.

3. Filipijnen

Turquoise-blauwe lagoons, tropische bossen, wilde watervallen en kleine dorpjes met supervriendelijke mensen. Dé plek voor wie een onewayticket wil naar puur avontuur. Bezoek zeker Palawan, Coron en de kleine eilandjes rond Cebu.

5 tips voor reizen zoals camille & jean

1. Plan niet te veel op voorhand: boek enkel vliegtickets en het eerste hotel. Bepaal je reisroute ter plekke. Ergens langer blijven of sneller vertrekken kan dan allemaal!

2. Lees reisblogs online: daarin staat vaak info die je in klassieke reisgidsen niet vindt. Vraag ook tips aan locals.

3. Vermijd all-inclusive luxeresorts: dat lijkt aantrekkelijk maar eenmaal ter plekke is de kans reëel dat je verder niet veel van het land ziet.

4. Probeer een ‘local experience’: neem de trein of bus, slaap eens in een familiepension, ga op stap met een lokale gids ...

5. Huur een scooter: je bent heel mobiel en je kan makkelijk op zoek naar mooie plekjes. Heerlijk ook om gewoon mee rond te cruisen!

