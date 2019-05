Beïnvloedt ons uiterlijk onze persoonlijkheid? Dit is wat de wetenschap zegt Valérie Wauters

21 mei 2019

15u01

Bron: Tonic 0 Psycho Bestaat er een link tussen hoe we er fysiek uitzien en hoe we ons gedragen? Volgens psycholoog Christoph von Borell is dat het geval, maar het is ingewikkelder dan hij oorspronkelijk dacht.

Er bestaat een technisch klinkende theorie, facultatieve kalibratie genaamd, die je vast wel kent (zelfs al heb je die officiële term nog nooit gehoord!). Deze theorie stelt dat de manier waarop je er uitziet je persoonlijkheid en gedrag beïnvloedt. Dit zou komen omdat je uiterlijk je voor- of nadelen oplevert tijdens sociale interacties. Deze kunnen er op hun beurt dan weer voor zorgen dat je extravert, introvert of zelfs agressief gedrag vertoont.

Een klassiek voorbeeld hiervan is, althans volgens Duits psycholoog Christoph von Borell, dat sterke mannen en fysiek aantrekkelijke vrouwen makkelijker als boos, agressief, assertief en actief worden gezien.

In een nieuwe studie rond evolutie en menselijk gedrag probeerden von Borell en zijn collega’s te bewijzen dat deze associaties met fysieke aantrekkelijkheid wel degelijk bestonden. Dat bleek echter niet het geval. Vooral bij vrouwen was het moeilijk om een verband te vinden tussen fysieke aantrekkelijkheid en extraversie. (Voor de studie mocht zowel de vrouw in kwestie haar aantrekkelijkheidsniveau beoordelen als een buitenstaander.)

“Het lijkt erop dat beoordelingen van fysieke aantrekkelijkheid niet leiden tot een aanpassing van het gedrag van vrouwen”, aldus von Borell. “Hoogstwaarschijnlijk komt dat omdat vrouwen ook veel belang hechten aan hoe intelligent of geestig ze zijn.”

Wat von Borell en zijn team wel konden bewijzen, is dat er een link bestaat tussen het activiteitsniveau van een man en hoe assertief hij is. Ook bestaat er volgens de studie een verband tussen lengte en een samenhorigheidsgevoel bij mannen en longfunctie en opwinding bij vrouwen. Er lijkt dus wel degelijk een bewijs te zijn van facultatieve kalibratie, maar het is ingewikkelder dan oorspronkelijk voorzien.

“Omgekeerd kan het ook zo zijn dat je zelf een strategie ontwikkelt tegen de verwachte associatie tussen uiterlijk en gedrag”, zegt Borell. “Bijvoorbeeld, dat mensen die niet gewaardeerd worden om hun uiterlijk denken dat te moeten compenseren door heel erg extravert te zijn.”