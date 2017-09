Begin je dag met vijf dingen die succesvolle mensen doen Annemie Vermeulen

Bron: Nigel Cumberland 0 Thinkstock Psycho Iedereen heeft wel dat ene succesvolle icoon waar hij of zij naar opkijkt. Volg gewoon hun tips en dan kan jij net zo succesvol worden. En deze tip krijg je er van ons nog helemaal gratis bij: wie vandaag begint, is al half gewonnen.

1. Doe het tegenovergestelde

Hoe graag we onze vrienden en familie ook zien, de kans is klein dat het onze grote rolmodellen zijn in het leven. Daarom komt er een moment dat je anders moet handelen dan zij. Wie succesvol wil zijn moet beseffen dat iedereen dezelfde kant opgaat en dan zelf tegen de stroom in gaan. Dat kan ongemakkelijk voelen of eenzaam zijn, maar hou je doel voor ogen en concentreer je daarop. Je zal jezelf achteraf dankbaar zijn.

2. Begin de dag goed

Je hebt het waarschijnlijk al vaak gehoord, maar geluk moet je zelf maken. Dat kan je doen door jezelf bij het ochtendgloren al wat moed in te spreken of door tegenslagen te relativeren. Elke ochtend zijn er namelijk honderden dingen waarover je kan klagen, zoals een te korte nacht, file op weg naar het werk of de regen. En dat moet je vermijden, want klagen kan al snel een gewoonte worden.

3. Vind jezelf opnieuw uit

Soms heb je het gevoel dat alles eens anders mag. In plaats van je haar kort te laten knippen of ontslag te nemen, kan je best eens nagaan hoe het komt dat je in deze situatie zit. Op je trip down memory lane zal je al snel punten tegenkomen waar je misschien een andere beslissing wilde nemen. En daar liggen manieren om je leven te veranderen en jezelf opnieuw uit te vinden. Daardoor zal je je jonger van geest voelen, en dat straal je ook uit. Dat is bovendien veel effectiever dan eender welke antirimpelcrème.

4. Ontdek wat je beweegt

Een groot deel van ons gedrag wordt gedreven door de behoefte om iets te bewijzen, en dat heeft zijn wortels in onze jeugd. Welke jeugdervaringen hebben jou gemaakt tot wie je nu bent? Neem eens de tijd om erover na te denken omdat je zo kan achterhalen wat je beweegt. Als je het moeilijk hebt kan je jezelf weer oppeppen door aan die innerlijke motivatie te denken.

5. Leer van je grootouders

Grootouders zijn een bron van wijsheid en inzicht, en ze kunnen van groter belang zijn dan jij je misschien ooit zal realiseren. Doordat ze meer stadia van het leven doormaakten, kunnen zij gebeurtenissen zoals een nieuwe relatie of ziekte in een ander daglicht zetten. Je grootouders staan vaak steviger met hun voeten op de grond waardoor ze op een rustige en minder emotionele manier raad kunnen geven. Op naar oma dus!



Deze tips zijn afkomstig uit het boek '100 dingen die succesvolle mensen doen' van auteur Nigel Cumberland. Het boek kost 18,99 euro en is online en in de boekhandel verkrijgbaar.

