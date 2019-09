Exclusief voor abonnees Bart Schols is verslaafd aan zijn smartphone: wat voor type gebruiker ben jij? SV & VW

17 september 2019

13u19

Bron: Goed Gevoel 5 Psycho ‘De afspraak’-presentator Bart Schols gaf eerder deze week toe verslaafd te zijn aan zijn smartphone. Dat is trouwens het geval bij heel wat Belgen. Meer zelfs: de telefoon lijkt wel het centrum van ons universum geworden te zijn. Ontdek wat voor gebruiker jij bent en welk digidieet op jouw lijf geschreven is.

“Ik ben verslaafd,” geeft presentator Bart Schols grif toe.”Elk bericht, elke melding is een endorfineshotje. Het is waanzinnig hoe subtiel dat allemaal verloopt. Zelfs als je het weet, is het een sluipend gif. Ik gebruik mijn telefoon als wekker, bijvoorbeeld. Als ’s ochtends het alarm aanslaat, ben je een seconde later al aan het tokkelen en lig je al meteen een halfuur berichtjes te lezen. Gewoon opstaan, de krant lezen, ontbijten, dat loopt weleens vertraging op. Niet kunnen weerstaan aan de pings: verschrikkelijk. Twintig meldingen op Twitter. En die allemaal willen lezen. Moeten lezen. Dat is de terreur van sociale media.”

Dat klinkt voor velen gegarandeerd herkenbaar. Één op de drie vlamingen heeft minstens een uur per dag qualitytime met zijn smartphone, veertien procent gebruikt het toestel zelfs minstens vijf uur per dag, zo blijkt uit cijfers van kenniscentrum imec en de Universiteit Gent. Dat afkicken van onze telefoon een van de populairste goede voornemens is, zal niemand verbazen. Intussen is het jaar meer dan halfweg, maar de smartphone is nog niet van onze zijde geweken, ondanks de schat aan tips die er te vinden zijn.

Het probleem? De ene smartphonegebruiker is de andere niet. “Er bestaat geen wondermiddel dat voor iedereen en voor elke omstandigheid werkt”, stellen ze bij de Universiteit Gent. Ontdek hier in welke categorie jij valt, en vooral: welke tips voor jou wél werken.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis