Bang voor pindakaas die aan het gehemelte blijft plakken, angst voor vlees & meer bijzondere voedselfobieën Redactie

07 maart 2018

15u51 0 Psycho Een goed ontbijt, een uitgebreide lunch of een bourgondisch diner. Bijna iedereen wordt blij van lekker eten. Toch zijn er mensen die vrees hebben voor voedsel.

Voedselangst zelf wordt ook wel cibofobie genoemd. Deze fobie heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, bijvoorbeeld door veel gewichtsverlies met een lage weerstand als gevolg. Cibofoben kunnen de geur van eten vaak niet verdragen en vinden het soms ook moeilijk om anderen te zien eten.

Een fobie voor eten wordt vaak veroorzaakt door een trauma, bijvoorbeeld als iemand bijna is gestikt in eten. De oorsprong kan ook liggen bij een vrees om ziek te worden van eten, vaak nadat degene eerder voedselvergiftiging heeft opgelopen. Dit kan het vermijden van alle voedingsmiddelen tot gevolg hebben, omdat consumptie hiervan bij de patiënten leidt tot misselijkheid en overgeven. Exacte cijfers over hoeveel mensen kampen met de fobie zijn er niet.

Het is verschrikkelijk om mee te maken, vertelt ene Wendy op een forum over angsten. Na ernstig ziek te zijn geweest, kreeg ze maandenlang sondevoeding. Dat was het begin van de problemen. "De artsen in het ziekenhuis vonden het tijd dat ik weer gewoon leerde eten, maar dat gaat niet. Ik heb een afkeer gekregen van voedsel, ik wil het niet zien. Ik kan er niet tegen als anderen eten en ik kan niet tegen de lucht."

Er zijn voedselfobieën in alle soorten en maten. Hieronder enkele fobieën voor specifieke producten.

Arachibutyrofobie

Deze fobie leidt ertoe dat je bang bent voor pindakaas die aan het gehemelte blijft plakken. De oorsprong van deze fobie ligt vaak bij het bijna stikken door pindakaas.

Turofobie

Angst voor kaas betekent het letterlijk. Deze angst heeft vaak als gevolg dat je niet bij kaas in de buurt kan komen. Sommige turofoben hebben een aversie voor woorden als kaas, kazig en zelfs woorden die hierop lijken.

Lachanofobie

Veel kinderen lijken deze fobie te hebben, maar er is maar een kleine groep die daadwerkelijk een angst voor groente heeft. Opvallend is dan ook dat veel mensen er juist aan leiden doordat ze tijdens hun jeugd gedwongen zijn om groenten te eten. Deze fobie kan ook ontstaan zijn uit vrees dat je een zaadje doorslikt en een plant in je groeit

Carnofobie

Tegenover lachanofobie staat carnofobie, de angst voor vlees. Deze fobie kan ontstaan door vele oorzaken, bijvoorbeeld een traumatische ervaring bij een slager, een ongeluk tijdens het bereiden van vlees of als iemand ooit ziek is geworden door vlees. Wel handig voor de veganisten onder ons.