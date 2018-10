Bang voor ballonnen, navels of bijenkorven: deze mensen leven met een onrealistische angst Noor Lagendijk

23 oktober 2018



Bang voor ballonnen, navels of bijenkorven: deze mensen leven met een onrealistische angst

Extreem bang zijn werkt vaak verlammend. En ook al weet je dat je lichaam voor niets in een staat van paraatheid wordt gebracht, je kunt er toch niet onderuit. Vijf volwassenen over hun - soms - onlogische angst.

TRYPOFOBIE

Lotusbloemen of bijenkorven: oppervlakten met kleine gaatjes zijn een nachtmerrie voor mensen met trypofobie. Zoals Robin Alper (23).

Wat is trypofobie?

“Het is een angst voor geclusterde gaatjes. Ik kan er niet veel over opzoeken op internet, want dan zie ik al snel plaatjes die ik walgelijk vind. Ik heb die angst al zolang ik me kan herinneren, maar pas een paar jaar geleden kwam ik erachter dat meer mensen dit hebben.”

Wat gebeurt er dan?

“Ik schrik er vooral enorm van. Ik scrolde een keer op mijn telefoon langs een plaatje met gaatjes op Facebook. Ik raakte het per ongeluk aan op mijn scherm. Toen werd ik hysterisch en gooide ik mijn telefoon door de kamer. Mijn hartslag gaat er heel erg van omhoog.

Ik weet ook nog dat ik vroeger doodsbang was voor gedroogde lotusbloemen die we tegenkwamen in het tuincentrum.”

Hindert jouw trypofobie je elke dag?

“Nee. Je komt vooral dingen tegen die symmetrisch zijn, zoals een rooster, en daar voel ik geen angst bij. Juist wat asymmetrisch is en er natuurlijk uitziet. Soms is het wel echt vervelend.”

Verberg je het voor anderen?

“Ik schaam me er niet voor. Ik vind het zelfs wel grappig. Maar soms zeggen vrienden dat ik me niet moet aanstellen en sturen ze mij voor de grap plaatjes, ook omdat ik zelf zeg dat ik het een irrationele angst vind.”

PLASDRANGANGST

Als Lisan Visser (22) een dagje uit wil, zoekt ze van tevoren uit om de hoeveel kilometer ze een toilet zal tegenkomen.

Wat houdt plasdrangangst in?

“Voor mij betekent het dat ik in paniek raak als er geen mogelijkheid is om naar het toilet te gaan. Ik word onrustig, kwaad of verdrietig en ook al hoef ik waarschijnlijk niet echt te plassen, ik heb het idee dat ik het elk moment in mijn broek kan doen.”

Waar komt je angst vandaan?

“Het is ontstaan toen ik 9 was. Toen mocht ik van mijn juf niet naar het toilet. Ik plaste in mijn broek. Sindsdien heb ik deze angst. Als een kind aangeeft te moeten plassen, zou dat altijd moeten kunnen.”

Stel, je wilt een dagje uit en komt in de file te staan.

“Als ik weet dat ik lang in de auto zit, neem ik plaszakken mee. Ik weet vaak om de hoeveel kilometer ik kan plassen; ik ken elke Hema, McDonald’s en elk tankstation. Vaak drink ik de dag ervoor nauwelijks. Ik zit elke dag wel 25 keer op het toilet, terwijl ik waarschijnlijk aan zes keer genoeg heb.”

Doe je wel alles of blijf je ervoor thuis?

“Ik ga binnenkort naar Amerika. Sinds ik heb geboekt maak ik me al zorgen. Dan denk ik: wat heb ik mezelf aangedaan? Ik ga daarom weer naar een psycholoog, want ik wil wel gaan.”

OMFALOFOBIE

Mensen met omfalofobie kunnen hun navel niet luchten of zien. Ciara van Wingaarden (25) vertelt erover.

Bang voor je navel; hoe ga je daarmee om?

“Ik ben bang voor alle navels! En het is niet alleen een angst - dat ik in de spiegel kijk en denk: wat eng - er volgt ook een paniekreactie.

Vooral wanneer iemand mijn navel of zijn of haar eigen navel aanraakt.”

Welke reactie volgt er dan?

“Ik ga zweten en ik krijg rillingen. Het lijkt op een paniekaanval. Het is heel irrationeel; ik weet dat de navel gewoon een deel van het lichaam is. Ik heb gelukkig weinig moeite ze te zien, maar wel met de aanraking ervan. Niemand mag eraan zitten. Als iemand ook maar een navel aanraakt vind ik dat heel erg.”

Heb je dit altijd gehad?

“Voor mijn gevoel heb ik dit al mijn hele leven. Mijn familie en ik weten niet waar het vandaan komt, maar we weten wel dat mijn oma het ook had. Mensen zeggen weleens dat er iets traumatisch moet zijn gebeurd met de navelstreng bij de geboorte, maar dat is niet het geval.”

Heb je hier ooit hulp voor gezocht of ben je dat van plan?

“Nee, ik accepteer dat ik dit probleem heb. Als mensen mij ermee plagen en aan hun navel zitten, voel ik de angst opkomen, maar voor de rest zie je natuurlijk niet vaak mensen hun navel aanraken. Op het strand kan ik mij er bijvoorbeeld wel voor afsluiten, dan kijk ik gewoon weg. Het probleem is nu niet groot genoeg om naar een psycholoog te stappen, maar als ik aan kinderen begin, zou ik er wel hulp voor zoeken.”

GLUBOFOBIE

Een volwassen man die aan zelfverdediging doet, maar wegrent voor een kind met een ballon. Voor Lenny Bonapart (40) is dat de realiteit.

Wanneer begon je ballonnenfobie - ook wel globofobie genoemd?

“Ik denk toen ik een kind was van 4. Ik blies een ballon op die knapte in mijn gezicht. Het komt denk ik door het ‘trauma’ van die harde knal, samen met een hoge sensitiviteit. Mijn ouders haalden voor feestjes geen ballonnen in huis, want ik kon er gewoon niet tegen.”

Ging u ook niet naar andere kinderfeestjes?

“Ik weet niet meer hoe ik het als kind deed, maar ik weet wel dat ik het vanaf mijn 11de vervelend vond naar een feestje te gaan als er ballonnen waren. Ik verstopte dan de ballonnen ergens in een hoekje of gooide ze uit het raam. Ik probeerde altijd zoveel mogelijk ballonnen weg te krijgen.”

Er bestaat onderscheid tussen de angst voor de ballon en het knappen. Hoe zit dat bij u?

“Ik vind het onvoorspelbare vreselijk. Ik heb hetzelfde met rotjes. Dan krijg ik meteen hoofdpijn.”

Je bent inmiddels 40. Hoe is het nu?

“Ik denk dat als je ouder wordt je ermee leert omgaan. Al ga ik bij feestjes liever buiten staan of een rondje lopen.”

SELACHOFOBIE

Een zwembad verlaten omdat je bang bent dat er een rugvin opduikt? Govrien Oldenburger (37) heeft selachofobie: angst voor haaien.

Heb je deze fobie altijd gehad?

“Zolang ik mij kan herinneren. Ik droomde als kind vaak dat ik schommelde boven de oceaan met onder mij zwemmende haaien. Ik heb altijd gehad dat als ik in water spring - zelfs in een zwembad - ik bang ben voor haaien. Ik snap heus wel dat ze niet in een zwembad zitten, maar ik hou het er nooit lang uit in het water.”

Hoe reageer je wanneer je een haai ziet op televisie?

“Ik schrik heel erg en krijg hartkloppingen; mijn hele lichaam is dan gestrest. Het ergste is als ik onverwacht een plaatje van een haai zie. Daarna heb ik het snel wel weer onder controle, hoor.”

Geen avond bankhangen met Planet Earth, dus. Wat was je laatste ervaring met de fobie?

“Laatst ben ik nog uit het water gegaan. Ik zwom met een vriendin in zee en zij begon ineens over haaien. Toen ben ik meteen het water uit gevlucht. Dezelfde middag zat ik te eten en kwam er een peuter voorbij in een haaienshirt. Ik schrok me kapot en deinsde achteruit.”

Heb je ooit hulp gezocht?

“In therapie werd ik steeds blootgesteld aan de haai, maar eerst op milde wijze, bijvoorbeeld via een natuurfilm of een onschuldige tekenfilm. Ik ben niet doorgegaan na die ene therapiesessie, omdat de angst voor mij ook valt te vermijden. Daarnaast vind ik ook dat ik recht heb op één gekke angst. Gelukkig slaat het niet door naar andere dieren.”