Bang om na de lockdown terug naar het normale leven te moeten? Psycholoog Sam Neefs over ‘exitangst’

Sinds de lockdown versoepelt, geven steeds meer mensen op sociale media aan daar nog niet helemaal klaar voor te zijn. Een deel van hen voelt zelfs angst bij het idee om binnenkort weer naar een wereld van ‘snel, snel’ en ‘heb jij het ook zo druk?’ terug te moeten keren.

Die exitangst lijkt zich op verschillende manieren te manifesteren. Sommigen kijken ertegenop om terug naar kantoor te moeten. Anderen zijn bang dat de economie zal gaan primeren over de gezondheid van zwakkeren. En nog anderen hebben geen zin om de rust die ze nu gevonden hebben te moeten loslaten.

Maar wie die exitangst voelt, hoeft zich niet te schamen. “Het is heel normaal als je nu bang bent om opnieuw in die ratrace te moeten stappen”, zegt klinisch psycholoog Sam Neefs. “Misschien had je voor de lockdown een druk, gejaagd leven, dat gepaard ging met stressklachten. Misschien had je op het werk moeite om ‘nee’ te zeggen en werkte je telkens weer overuren. Dan voelt het voor jou natuurlijk goed om het nu kalmer aan te doen.”

Leg de pijnpunten bloot

Probeer de angst je niet te laten verlammen, raadt Neefs aan, maar zie hem als een signaal dat je iets moet veranderen. “In het algemeen zien we dat mensen bij angst geneigd zijn om te vermijden. Maar omdat ze dat wat hen angst aanjaagt vermijden, slagen ze er ook niet in om hun overtuigingen daarover te confronteren of te ontkrachten.” In plaats daarvan kan je beter gaan onderzoeken wat je precies die exitangst doet voelen. Om zo de pijnpunten bloot te leggen die je moet aanpakken voor een gelukkiger post-lockdownleven.

“Stel je de vraag: waar heb ik precies schrik voor? Wat vind ik zo beangstigend aan terugkeren naar het oude? En ga dan na of je die zaken onder handen kan nemen”, zegt Neefs. “Als je in deze rustigere periode nieuwe gewoontes of een gezondere routine ontwikkelde, bedenk dan hoe je die kan implementeren in je leven na de lockdown. Ik werk nu bijvoorbeeld minder 's avonds en dat voelt goed. Dus ik heb me voorgenomen om dat na de lockdown ook te blijven doen.”

Angststoornis?

Of het nu neerkomt op avondwerk schrappen, vaker ‘nee’ zeggen, meer tijd voor jezelf inplannen of – radicaler – je job of relatie stopzetten: beschouw de lockdown en je angst voor een terugkeer naar het oude dus als een kans om je leven anders aan te pakken. “Zo is die angst geen negatief gegeven meer,” zegt Neefs, “wel een duwtje in de rug om stil te staan bij je levenskeuzes.”

Een belangrijke kanttekening wel: als de exitangst de overhand neemt en je daardoor niet meer in actie geraakt, kan je het best met een professional gaan praten. “Dan spreken we niet meer over normale angst, maar kan je met een angststoornis te maken hebben”, zegt Neefs.

