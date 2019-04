Baasjes van honden of katten: wie zijn het gelukkigste? Liesbeth De Corte

10 april 2019

12u04

Bron: Washington Post, Bustle 0 Psycho De wereld is al jarenlang verdeeld in 2 kampen: hondenliefhebbers versus cat lovers. Wetenschappers lijken nu een doorbraak gemaakt te hebben in de aloude vete. Volgens een nieuwe studie zijn baasjes van honden gelukkiger dan katteneigenaars. Althans, dat zeggen ze zelf.

Sinds 1972 verzamelt de Universiteit van Chicago data van Amerikanen om hun welzijn te bestuderen. Daarvoor gebruiken ze een enquête, genaamd ‘General Social Survey’. Sinds vorig jaar wordt er in die enquête ook gepolst of de mensen een huisdier hebben. Tot grote verbazing van de wetenschappers vonden ze een link tussen de schattige viervoeters en het humeur van de baasjes.

Van de mensen met honden geeft zo’n 36% aan dat ze “heel gelukkig” zijn. Een resultaat dat overeenkomt met de mensen zonder huisdieren: 32% bestempelt zichzelf als “heel gelukkig”. Bij katteneigenaars ligt dat percentage drastisch lager, op 18%. Hoe het zit met mensen die andere dieren als vissen, konijnen, cavia’s, vogels of reptielen in huis hebben, is niet helemaal duidelijk. Dit aantal lag te laag om te vergelijken met andere baasjes.

Hoe het ook zij, tussen de katten- en hondenbaasjes zit een gigantisch verschil. Maar welke conclusie kan je hieruit trekken? Maken honden je echt gelukkiger en zijn katten een vreselijke huisgenoot? Toch niet. Er mag dan wel een link gevonden zijn, dat wil niet per se zeggen dat de dieren je geluksgevoel bepalen. Er zijn nog een heleboel andere factoren die een rol kunnen spelen. Zo toont de General Social Survey dat hondenbaasjes vaker getrouwd zijn dan mensen met katten. En ze hebben vaker een eigen huis of een appartement in hun bezit. Dat zijn 2 factoren die ook een belangrijke rol kunnen spelen.

Ben je toch een echte hondenfan en ben je er rotsvast van overtuigd dat de kwispelende lieverds je gelukkiger maken? Dan kan je er een studie uit 2016 bijslepen om je gelijk te halen. Daarin staat ook dat hondenbaasjes gelukkiger zijn dan katteneigenaars. Dat zou vooral te wijten zijn aan hun persoonlijkheid. Mensen met honden zijn doorgaans extraverter, opener en minder neurotisch dan mensen met katten.

Een studie uit 2013 reikt nog twee andere verklaringen aan. Mensen met honden gaan simpelweg vaker naar buiten voor een wandeling. Die beweging zou hun humeur en gezondheid beïnvloeden. Daarnaast is zo’n wandeling met je pluizige hartendief een gemakkelijke manier om mensen te leren kennen. Wij Belgen zijn immers redelijk op zichzelf, maar zo’n schattige hond vormt de perfecte ijsbreker, waardoor mensen je vaker zullen aanspreken. Dat bevestigt het onderzoek ook: hondenbaasjes hebben meer vrienden uit hun woonomgeving, omdat ze die vrienden toevallig zijn tegengekomen op straat tijdens een wandeling.

Of deze studie de eeuwenlange strijd tussen honden en katten écht een halt toeroept, is dus nog maar de vraag. Trek er vooral je eigen conclusie uit ...