Axel Daeseleire is een nachtraaf: “Soms ga ik ’s nachts fietsen door Antwerpen, dan kan ik pas echt nadenken”

Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: acteur en reportagemaker Axel Daeseleire (51). Hij noemt zichzelf een nachtdier: als jonge knaap al exploreerde hij het Antwerpse nachtleven en ook als volwassene vindt hij de nachtelijke stad nog even magisch en inspirerend.

Psycho Ben je een vroege vogel of een nachtraaf? Die vraag stellen we elke week aan een bekend gezicht. Deze keer aan de beurt: acteur en reportagemaker Axel Daeseleire (51). Hij noemt zichzelf een nachtdier: als jonge knaap al exploreerde hij het Antwerpse nachtleven en ook als volwassene vindt hij de nachtelijke stad nog even magisch en inspirerend.

“Ik was een tiener in de jaren 80, toen de cafés en discotheken floreerden. Mijn vrienden en ik hielden regelmatig kroegentochten door Antwerpen. We begonnen bij In Den Boer Van Tienen en als we het einde van de Kammenstraat haalden, waren we blij. Zo’n kroegentocht was spannend en niet zonder risico. Er vlogen al eens pinten door de ramen en ik stond eens op een terras te roken toen de baas van ’t Vlammeke zijn café in de fik stak omdat het niet marcheerde. Mijn vrienden en ik liepen naar Marleen, onze kroegmoeder, en riepen: ‘’t Vlammeke staat in de fik’. Toen pas beseften we hoe grappig dat klonk.”

“Er werd behoorlijk op de vuist gegaan ook, en hoewel ik agressie niet goedkeur, ging het alleen maar over vuisten. Er werden geen granaten of pistolen en messen gebruikt zoals nu. Het waren de Johns tegen de snobs en de snobs tegen de new wavers. Of als er mensen van buiten ’t stad waren, dan was het Het Stad tegen De Parking. Zo werd dat genoemd. Zelf had ik vrienden in al die kringen. Ik was nieuwsgierig naar iedereen.”

Te luid gezongen

“Ik ben ooit in contact gekomen met de politie, maar dat kwam omdat mijn vrienden en ik te luid aan het zingen waren op café. We hielden een soort minicantus en de politie had ons al een waarschuwing gegeven, maar een uur later ging het alweer te hard naar hun zin. Dus ja, toen vlogen we allemaal mee naar het bureau.”

Uitgaan werkte enorm op mijn creativiteit. ’s Nachts, op café, ontkiemden mijn ideeën Axel Daeseleiere

“Ik vind het soms jammer dat het enige geluid wat je nu in diezelfde straten hoort, het openen van een flesje bruiswater is. Uitgaan werkte enorm op mijn creativiteit. Bij mij thuis was de kiem van het schilderen, schrijven en al het creatieve al gelegd, maar ’s nachts op café, ontkiemden die ideeën. We praatten, speelden, dansten, speelden piano, lachten en wisselden ideeën uit. We aten zelfs hele maaltijden ’s nachts en konden daarna weer verder. Het waren momenten van reflectie en stoom aflaten. Mijn ziel is verankerd in de nacht. Ik vind ook wel dat de ochtend iets magisch heeft, maar in die tijd ging het toch vooral om de magische ochtenden na une nuit blanche.”

“Tegenwoordig ga ik ’s nachts soms fietsen door Antwerpen. Het gebeurt nog weleens dat ik op een terras terechtkom, maar dikwijls ga ik die terrassen bewust uit de weg. Tijdens de lockdown lag de stad lam, en ook dat had een aparte sfeer. In de rosse buurt brandde er zelfs geen enkel licht. Net als in de oude stad, op het Zuid en op ’t Eilandje. Heel Antwerpen was een ghost town. Voor iemand die altijd in de stad heeft gewoond, was dat onwezenlijk. Ik trek tijdens mijn fietstochten ook dikwijls naar Den Bloedberg in de buurt van het Vleeshuis. Dat lijken in het donker wel straatjes uit de middeleeuwen, echt een magische plek. Ik heb altijd het gevoel dat ik er Jan Zonder Vrees ga tegenkomen. Ik ben ook liefst alleen dan. Dat zijn mijn huidige momenten van reflectie. Mijn vriendin heeft ook geen last van mijn late ritme. Integendeel. Van haar zou ik zelfs terug meer nachtdier mogen worden.”

Geruststellend en griezelig

“Jaren geleden schreef ik een dichtbundel die ‘Nachtdier’ heette, maar nu ben ik alleen nog ‘dier’, niet meer per se dag of nacht. Ik noem mezelf vandaag een dier met nocturale elementen. Tijdens de opnames van ‘Axel Gaat Binnen’ liep ik ’s nachts weleens rond in de instellingen waar ik bleef overnachten, alleen heb ik daar nooit veel geslapen.”

In het brandwondencentrum ging ik ’s nachts door de gangen wandelen. Dat had iets heimelijks, een beetje zoals ’s nachts op een kerkhof wandelen Axel Daeseleire

“Het blijft een raar gevoel, ergens opgesloten zitten. Het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent noemen ze bijvoorbeeld geen gevangenis, maar het is er wel één. In die zin dat mensen daar wel behandeld worden, maar toch worden opgesloten ’s nachts. Ik dus ook. In het brandwondencentrum ging ik weleens in de gangen rondwandelen toen iedereen sliep en alles stil was. Er gebeurde bijna niets intrigerends, maar de kamers lagen wel vol zieke mensen. Dat had iets heimelijks, het was zowel geruststellend als griezelig. Een beetje zoals ’s nachts op een kerkhof wandelen. Ooit trok ik met twee vrienden naar Doel en daar zijn we ’s nachts op het kerkhof naast de kerk beland. Dat had dezelfde sfeer. Ik heb Doel altijd intrigerend gevonden, een echte ghost town. Stel je voor dat ze dat doen met je stad, zeg. Alles lamleggen. (lacht) Ik kan alleen maar hopen dat de huidige coronamaatregelen geen aanleiding zijn om ons nachtleven voor altijd de nek om te draaien.”

Wie is Axel?

• 51 jaar (geboren op 26 oktober 1968)

• is acteur, reportagemaker, schilder en dj

• op maandag te zien in ‘Axel Gaat Binnen’ op VTM, een programma waarbij hij vijf dagen en vier nachten verblijft op een uitzonderlijke plek, zoals een forensisch psychiatrisch centrum of een brandwondencentrum

• is samen met kunstenares Sarah Van der Meiren (29)

Bekijk ‘Axel Gaat Binnen’ op om 21.55 uur op vtm of op VTM GO. Bekijk ‘Axel Gaat Buiten’ exclusief op VTM GO.

Lees ook:

Vroege vogel Julie van den Steen: “Ik háát mensen die snoozen” (+)