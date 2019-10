Auteur van hygge lanceert nieuw geluksrecept: “Maak mooie herinneringen, want dan gaat de tijd een beetje trager” Liesbeth De Corte

08 oktober 2019

15u09 0 Psycho Wat maakt een mens gelukkig? Een heleboel verschillende dingen, ongetwijfeld. Eentje daarvan is een schat aan fantastische herinneringen. Dat beweert Meik Wiking - je weet wel - de geluksonderzoeker die het begrip hygge heeft gelanceerd. In zijn nieuwste boek legt hij uit hoe we gelukkige momenten kunnen creëren én onthouden.

Laten we beginnen met een snelle flashback naar 2016, het jaar waarin de wereld kennismaakte met ‘hygge’. Een woord dat Denen voortdurend gebruiken, maar moeilijk te vertalen is. Meik Wiking - CEO van het Happiness Research Institute in Kopenhagen - waagde toch een poging. In zijn boek ‘Hygge- de Deense kunst van het leven’ legt hij uit dat het draait rond gezelligheid en geluk vinden in de kleine dingen. In een mum van tijd veroverde de gezelligheidshype de wereld.

Geen spullen, wel sfeer

“Het is de droom van elke auteur dat zijn boek wereldwijd resonantie vindt, maar ik had het nooit verwacht”, vertelt Wiking ons. “Dat succes heb ik te danken aan het feit dat veel mensen zich al hyggelig gedroegen. Mijn boek plakte gewoon een term op een fenomeen dat ze al apprecieerden. Daarnaast staan Scandinavische landen bekend als de gelukkigste landen ter wereld. Mensen kijken naar ons voor inspiratie, omdat ze weten dat we alles op alles stellen zodat mensen een gelukkig leven kunnen leiden.”

Het enige nadeel van die populariteit is dat sommigen het Deense begrip simpeler voorstellen dan het is, stelt de geluksonderzoeker. “Vooral Amerikanen vragen me wat ze moeten kopen voor meer hygge in hun leven. (lacht) Maar hygge is veel meer dan een paar wollen sokken, leuke geurkaarsen of een knisperend haardvuur. Het is een atmosfeer.”

Veertigste verjaardag

Nu, drie jaar later, heeft Wiking een nieuw boek gelanceerd: ‘De kunst van herinneringen maken’. Volgens de expert hebben mensen er immers baat bij om meer bijzondere momenten te beleven. “Het Happiness Research Institute probeert twee complexe vragen te beantwoorden. Waarom zijn sommige mensen gelukkiger dan anderen? En hoe kunnen we gelukkiger worden? We zijn er achter gekomen dat gelukkige herinneringen die twee vragen voor een deel kunnen beantwoorden”, legt hij uit.

Ook z’n persoonlijke leven inspireerde Wiking om opnieuw de pen op te pakken. “Een tijdje geleden heb ik mijn veertigste verjaardag gevierd. In Denen worden mannen gemiddeld 80 jaar oud, dus statistisch gezien zat ik in de helft van mijn leven ... Een grote mijlpaal, waardoor ik stilstond bij mijn leven. Ik begon te reflecteren: wat waren de meest memorabele momenten? Wat kan ik daaruit leren? En hoe kan ik die kennis gebruiken om in de toekomst even tevreden te zijn?”

Proef eens van gefrituurde mieren

Samen met zijn collega’s van het onderzoeksinstituut ging de Deen op onderzoek: ze vroegen meer dan 1.000 mensen wereldwijd naar hun goede herinneringen. Wat blijkt? Zo’n 23 procent van die herinneringen bestaat uit nieuwe of uitzonderlijke ervaringen. Een eerste zoen, voor het eerst alleen wonen of een eerste baan. Het is dan ook vanzelfsprekend dat veel gelukkige herinneringen dateren uit je tiener- en twintigerjaren. “Als mensen ouder worden, hebben ze vaak het gevoel dat de tijd sneller gaat. Soms té snel. Door veel mooie momenten te creëren, kan je de klok wat trager laten tikken.”

De les die er te leren valt, is dat je veel nieuws moet uitproberen, ook als je al wat ouder bent. Al geeft Wiking toe dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Zijn tip? Zoek het niet te ver. “Je moet niet per se extravagante nieuwe dingen uittesten of reizen naar onbekende exotische plaatsen. Je kan evengoed eens gaan dineren in een restaurant dat je nog niet eerder hebt bezocht”, suggereert hij. “Ikzelf ben deze zomer aan tafel geschoven bij een nieuw Deens eettentje. Ik kreeg zestien maaltijden voorgeschoteld, waaronder gefrituurde mieren. Het was de eerste keer dat ik mieren heb geproefd, en waarschijnlijk ook de laatste. (lacht) Maar van al die zestien maaltijden, is dat het enige dat ik heb onthouden.”

Als we de 41-jarige Deen vragen naar zijn allergelukkigste herinnering, moet hij even nadenken. “Enkele jaren geleden was ik met mijn vriendin in Edinburgh. We waren op weg naar ons hotel toen we plots een parade kruisten op straat. Ineens zagen we overal vuurwerk, terwijl we op de achtergrond de klanken van een ziljoen doedelzakken hoorden. Op dat moment stonden we stil en zag ik dat mijn vriendin met volle teugen genoot van het moment. De combinatie van kleuren en muziek was zo simpel en tegelijk zo spectaculair. Sindsdien besef ik: het zijn de kleine dingen die eigenlijk veel betekenis hebben.”

En net dat zorgt bij veel millennials voor een dilemma. Focussen we voor de volle 100 procent op een moment, hoe klein ook, zodat we van elke seconde genieten? Of maken we ondertussen foto’s, zodat we ermee kunnen stoefen op sociale media? Hoeveel mensen halen op restaurant hun smartphone boven in plaats van meteen hun maaltijd aan te vallen? Of maken bij een zonsondergang de ene foto na de andere, in plaats van even te kijken naar de oranje gloed?

Wiking: “Ik zeg niet dat je géén foto’s mag maken. Integendeel: af en toe is dat net goed, want achteraf kunnen kiekjes helpen om leuke ervaringen te herinneren. De kunst is om niet te overdrijven.” Hij raadt ook aan om een privé account aan te maken op sociale media. “Daar kan je foto’s op posten die jij leuk vindt, zonder dat je moet nadenken wat anderen ervan vinden. Extra bonuspunt: je moet je best niet doen om er een grappige caption bij te zetten.”

“Het is ook een goed idee om één keer per jaar je foto’s te verzamelen. Denk even na over de momenten die gepasseerd zijn en de je koestert. Print dan die foto’s uit en stel een old school foto-album samen.”

Tips

Kortom, wie gelukkiger in het leven wil staan, moet happy moments creëren en onthouden. Voel jij je geïnspireerd om hetzelfde te doen? Dit zijn de ultieme tips van Wiking.

Tip 1: Benut de kracht van eerste keren. “Nieuwigheid zorgt voor houdbaarheid in het geheugen. Onderzoeken hebben aangetoond dat we beter zijn in het onthouden van nieuwe dingen, van bijzondere dagen waarop we iets heel anders doen dan normaal.”

Tip 2: Gebruik je zintuigen. Dat een geur sterke herinneringen kan oproepen, wist Marcel Proust lang geleden al met zijn in thee gedoopte cakeje. Dat geldt ook voor iets dat je ziet, aanraakt of hoort. “Andy Warhol is het perfecte voorbeeld. Wist je dat hij om de drie maanden zijn parfum veranderde? Op die manier probeerde hij bewust herinneringen die samenhingen met een bepaalde geur te bewaren. Door geuren in flesjes te bewaren, hield hij voor zijn gevoel controle over zijn herinneringen.”

Tip 3: Hou je aandacht erbij. “Enkele weken geleden sprak ik met een Poolse vrouw die m’n boek had gelezen. Zij moest terugdenken aan een specifiek moment. Ze was acht jaar en zat aan tafel met haar moeder en zus. Er stond een vaas met gele bloemen op tafel, ze waren aan het schaterlachen en voelden zich dolgelukkig. Hun mama zei terloops: ‘Ik hoop dat jullie dit zullen onthouden’. Dankzij die simpele opmerking is ze dat moment nooit vergeten. Dat is héél belangrijk. Herinneringen zijn geen momenten die je toevallig onthoudt. Je kan kiezen wat je bijblijft. Gebeurt er iets bijzonder? Zeg dan luidop dat het de moeite waard is om te herinneren.”

Tip 4: Herinneringen werken als een spier. “Hoe meer je praat over iets, hoe beter je je langetermijngeheugen helpt om het op te slaan. Dus babbel met je vrienden over zaken die je gelukkig maken, ook al zijn het kleine dingen.”

Tip 5: Weet dat je de architect bent van toekomstige herinneringen. “Memorabele momenten overvallen je niet gewoon, je kan ze plannen. Organiseer bijvoorbeeld een picknick met enkele vrienden en spreek af dat iedereen een maaltijd meeneemt, het liefst iets wat ze nog nooit eerder geproefd hebben. Wedden dat je die picknick nooit meer vergeet?”