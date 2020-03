Ann Van Elsen nam antidepressiva om haar scheiding te boven te komen: dit zijn alle pro’s en contra’s

Sinds vandaag ligt ‘Blend’, het boek van Ann Van Elsen, in de winkel. Daarin vertelt ze onder meer openhartig over haar scheiding en dat ze tijdens die periode haar toevlucht zocht tot antidepressiva. Maar zij is lang niet de enige. 1,2 miljoen Belgen kochten het afgelopen jaar minstens één verpakking antidepressiva. Wat maakt dat gelukspilletje zo onmisbaar? En bestaat er een waardig ­alternatief? Twee experts over het wel en wee van antidepressiva.

Terwijl we in 1997 nog honderd miljoen dosissen antidepressiva per jaar slikten, werd ruim twintig jaar later het driedubbele geregistreerd. Oftewel: bijna één miljoen per dag. Dat is veel. Heel veel. Al moet het cijfer meteen genuanceerd worden. Want één op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen stopt al binnen de drie maanden met hun voorgeschreven antidepressivum. Bovendien zou volgens onderzoek de helft van de voorschriften niet voorgeschreven worden tegen een depressie, maar ook om onder andere eetstoornissen, slapeloosheid, seksuele problemen en burn-outs te verhelpen. Gelukkig werd Vlaanderen de afgelopen jaren beduidend openhartiger over zijn geestelijke gezondheid.

“Antidepressiva zijn een hulpmiddel, niet alleen een vijand”, getuigde Brussels minister Sven Gatz in 2018 in Gert Late Night. “Je kan een te hoge cholesterol hebben, of last hebben van je hart. Bij mij is het de elektriciteit tussen de oren die kapot is. Ik heb ermee leren leven dat ik daarvoor elke dag een pilletje neem.” Ook Sanne ­Putseys, alias Selah Sue, was altijd openhartig over de strijd tegen haar innerlijke demonen. Vanaf haar veertiende kampt de zangeres al met depressieve gevoelens, die ze sinds haar achttiende dankzij antidepressiva onder controle kan houden. “Ik was nooit geraakt waar ik nu sta zonder medicatie. Die pillen gaven me een noodzakelijk duwtje in de rug.” En ook Ann Van Elsen nam op aanraden van haar dokter antidepressiva om er tijdens en na haar scheiding weer bovenop te raken. “Hoewel ik er een dubbel gevoel bij had, kon ik opnieuw vrolijk zijn. Ik dacht voortdurend: ‘Als ik ze eerder genomen had, dan was het misschien allemaal nooit zo ver gekomen.’”

Een op de vier Belgen krijgt ooit ernstige psychische problemen Thomas Pattyn, psychiater

“Het is voor mensen belangrijk om te zien dat het iedereen kan overkomen, ook ­degenen naar wie we opkijken”, vindt Thomas Pattyn, psychiater aan het UPC KU Leuven en hoofdredacteur van dejongepsychiater.nl. “Idealiter vertelt straks ook onze bakker of slager er vrijuit over. Helaas rust er vandaag nog altijd een groter taboe op psychische problemen – waar een op de vier Belgen ooit mee te maken krijgt – dan op pakweg een longinfectie.”

Kwetsbaar

Dat een depressie geen exacte wetenschap is, is ­intussen geweten. “Er is de genetische component, waardoor de ene familie kwetsbaarder is dan de andere, en meer vatbaar voor de tegenslagen des levens, zoals een relatiebreuk, kleine kinderen die niet doorslapen, verlies van werk ... Maar je kan ook een depressieve stoornis krijgen als alles goed loopt”, vertelt dr. Pattyn.

Dé remedie tegen een depressie bestaat evenmin. “Pas als patiënten niet goed meer functioneren, met symptomen als verlies van eetlust en concentratie, verminderde sociale contacten, geen plezier meer hebben in de dingen die ze altijd graag gedaan hebben, en dat over een langere periode, betekenen antidepressiva echt een meerwaarde”, weet de dokter uit de praktijk. “Ze hebben namelijk een positieve werking op onze neurobiologische lichaamsstoffen zoals serotonine en adrenaline (die door een depressie vaak uit balans zijn, red.) en maken onze hersencellen weer wat ‘flexibel’ om te herstellen.” In de meeste gevallen ziet de dokter medicatie evenwel als een deel van de behandeling. “Vaak zitten patiënten vast in negatieve gedachtepatronen. ‘Ik zal niet kunnen slapen’, ‘Het zal me weer niet lukken’: psychotherapie kan dan helpen om de ­patronen te doorbreken.’ Maar ook een gezonde levensstijl is goed voor het herstel. ‘Een goede slaaphygiëne, gezond eten, je sociale contacten onderhouden, meer bewegen, je zelfzorg niet verwaarlozen: dat soort dingen helpen.”

Gelukspilletje

Dat ‘het gelukspilletje’ soms als een gemakkelijkheidsoplossing gezien wordt, betwist dr. Pattyn. “Integendeel. Een antidepressivum kost geld, vraagt inzet en geeft bij ongeveer de helft van de gevallen bijwerkingen. Een derde blijft bijwerkingen ervaren en bij hen moet je je als arts afvragen of het gewenste effect opweegt tegen die bijwerkingen. Anderzijds heb ik antidepressiva vaak een wezenlijk verschil zien maken. En patiënten een belangrijk zetje in de rug zien geven om positiever in het leven te staan. Maar ook hier geldt: niet elke medicatie is voor iedere patiënt geschikt. Het blijft een hele individuele zaak, of zo’n pil doet wat wij willen dat ze zou doen.”

Ook het effect van de mogelijke bijwerkingen – van een droge mond en obstipatie tot een slechtere slaap en een verminderd libido – onderschat dr. Pattyn niet. “Voor de patiënt zijn die nevenwerkingen vaak heel verwarrend, omdat ze vroeger optreden dan de positieve effecten. Maar ze betekenen niet dat de medicatie niet werkt of je slechter maakt. Zolang de kernsymptomen verbeteren – concreet: je krijgt meer energie, meer interesse en voelt je minder somber – weten we dat de rest ook volgt.” Hoelang je een antidepressivum neemt, is persoonsgebonden. “Bij een acute depressie kan dat voor een korte periode zijn, maar bij een herval kan het aangewezen zijn om de medicatie één jaar tot twee jaar door te nemen. Bij wijze van preventie. Ik wil daarbij toch nog eens onderstrepen hoe ondersteunend ‘gewoon leven’ bij dat herstel kan zijn. Gaan werken, tv-kijken, een magazine lezen: ook deze dagelijkse dingen kunnen een positieve impact op je hersenen hebben.”

Er ­natuurlijke ­alternatieven die even doeltreffend zijn als een antidepressivum en geen ­neveneffecten hebben Peter Aelbrecht, or­tho­mo­le­cu­lair arts

Wie het veelvuldig gebruik van de klassieke antidepressiva in vraag stelt, is or­tho­mo­le­cu­lair arts Peter

Aelbrecht, auteur van bestseller Homo Energeticus. “Let op, als klassiek geschoold arts heb ik ooit ­antidepressiva voorgeschreven. Alleen wilde ik mijn patiënten niet ­levenslang afhankelijk maken van pillen zonder hen een waardig alternatief te kunnen bieden. Pas toen ik met een zware burn-out te kampen kreeg, ging ik op zoek naar die andere pistes.”

Vandaag leidt Aelbrecht een klein ­medisch resort bij het Spaanse Calp, waar hij mensen met onder meer een acute of chronische depressie behandelt. Zijn diagnose start standaard met een uitgebreid bloed­onderzoek. “Bij slechts 20 procent van de patiënten bij wie symptomen van een depressie vastgesteld zijn, zien we een tekort aan serotonine en/of dopamine, twee ­neurotransmitters die een cruciale rol spelen voor ons geestelijk welzijn. Voor hen kan een antidepressivum ­soelaas bieden. Maar in ­80 ­procent van de ­gevallen is dat tekort er niet en ­kunnen ­antidepressiva dan ook niet werken. Hier zien we dat ­bijvoorbeeld een ­burn-out, een slechte werking van de bijnier of schildklier, of een ­tekort aan magnesium en ijzer, dezelfde depressieve klachten opleveren.”

Deze mensen zijn helaas niet geholpen met een ­antidepressivum, maar wel met onder meer ­aangepaste voeding, voedings­supplementen, therapie of beweging. Aelbrecht: “Ook voor de eerste groep zijn er ­natuurlijke ­alternatieven die even doeltreffend zijn als een antidepressivum en geen ­neveneffecten hebben. Je kan er namelijk voor ­kiezen om de voorlopers van de neurotransmitters serotonine en ­dopamine toe te dienen, de zogenaamde voedingssupplementen L-tryptofaan en L-tyrosine. Die kan je bij de ­apotheker zonder voorschrift krijgen. Tegelijk wil ik – ­nogmaals – de klassieke antidepressiva niet ­demoniseren. Zo hoor je vaak dat ze gevaarlijk zijn omdat ze extreem ­verslavend zijn. Dat klopt niet. Want ook al neem je ze al jaren, toch hoef je je dosis niet te verhogen om hetzelfde effect te hebben. Bij ­benzodiazepinen (kalmeer- en slaapmiddelen, red.) ligt dat anders. Hun therapeutische waarde ­vermindert na een tijd zienderogen.”

Babbel met de buurman

Dat er in ons land nog zo massaal veel antidepressiva geslikt worden, wijt dr. Aelbrecht grotendeels aan onze westerse levenswijze. “Laten we eerlijk zijn, niemand heeft tegenwoordig nog tijd. Welke arts kan nog drie kwartier voor een patiënt uittrekken om hem of haar goed te bevragen, de juiste labtesten uit te voeren en op basis van die testen een gerichte behandeling voor te schrijven? Uitgesloten. Ook in het geval van de patiënt is de balans bedroevend. In ons land krijgt een op de vier mensen vroeg of laat af te rekenen met ernstige psychische problemen. Dat is een ongemeen hoog cijfer. We leven in een tijd waarin mensen besparen op slaap, gezond eten, ontspanning en beweging. Weet je dat het aantal prikkels dat we vandaag op één dag in ons hoofd te verwerken krijgen, een mens in de middeleeuwen in zijn ganse leven binnenkreeg? De enige prikkel die die man of vrouw kreeg, was een babbel met de buurman of het jaarlijkse dorpsfeest. Vandaag worden we vanaf het moment dat we opstaan tot we gaan slapen gebombardeerd met waanzinnig veel input. Geen wonder dat onze hersenen tiltslaan.”

Daarom is dr. Aelbrecht een groot voorstander van ­psychotherapie. “Zelfs al is er een serotoninetekort vastgesteld, dan moet je je toch afvragen waarom je te weinig ­serotonine aanmaakt. Wat moet er in je leven veranderen opdat je je beter voelt? Heb je mogelijke trauma’s uit het verleden verwerkt? Zit je ­relatie nog goed? Voel je je nog oké op de werkvloer? Beweeg je genoeg? Zit je niet te veel in de flipperkast van je hoofd? Zolang je de oorzaak van die kortsluiting in je hoofd niet wegneemt, is de kans reëel dat je levenslang pillen slikt. Een antidepressivum zie ik in vele gevallen als een pijnstiller voor een gebroken been. Kan hoor, maar vergeet alsjeblief niet om dat been ook recht te zetten!”

5 antidepressiva-fabels

1. Elk antidepressivum wordt voorgeschreven voor een depressie

Dr. Peter Aelbrecht: “Klopt niet. Slechts één vijfde van de antidepressiva wordt genomen door mensen met een effectieve depressie (met een bewezen tekort aan serotonine en/of dopamine). Is er geen verstoring van deze neurotransmitters, dan kan je nog altijd de klinische symptomen van een depressie hebben, maar zijn de oorzaken anders (een tekort aan ijzer, magnesium, B9 of B11, een slecht werkende bij- of schildklier, een burn-out, CVS …) en heb je baat bij een andere behandeling.”

2. Antidepressiva geven je een goed gevoel

Dr. Thomas Pattyn: “Geluk of een goed gevoel krijg je niet door medicatie, zelfs niet door één geluksstofje. Antidepressiva, liefst in combinatie met therapie, beweging en sociale contacten, kunnen wel helpen om psychische problemen onder controle te krijgen zodat je meer energie en tijd in je leven kan stoppen.”

3. Antidepressiva zijn verslavend

“De term verslaving houdt afhankelijkheid in, wat vaak gepaard gaat met het zogenaamde ‘craving’ naar het product”, aldus dr. Pattyn. “Dat is niet het geval bij antidepressiva. Er zijn wel ontwenningsverschijnselen als je antidepressiva afbouwt, waardoor sommige mensen ze – onterecht – als ‘verslavend’ ervaren.”

4. Antidepressiva hebben geen neveneffecten

Dr. Aelbrecht: “Helaas, klopt niet altijd. Geef je antidepressiva aan iemand zonder een tekort aan serotonine of dopamine, dan kan die een serotonerg of dopaminerg syndroom ontwikkelen. Wat op zijn beurt onder andere kan leiden tot gewichtstoename, verlies van libido en vervlakking van je emoties.”

5. Antidepressiva kunnen voor een kortsluiting in je hersenen zorgen

“Dat is een discussie die al bijna dertig jaar loopt’, aldus dr. Pattyn. ‘Uitgebreid onderzoek heeft ondertussen aangetoond dat dat niet klopt. Wat meer verontrustend is: zulke discussies dragen bij tot een angstcultuur rond antidepressiva, waardoor mensen vaak te laat hulp inroepen. Dat is soms heel nefast.”

Voor meer informatie over depressie en psychische problemen kan je onder meer terecht op geestelijkgezondvlaanderen.be, een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke ­Gezondheid (VVGG) en Te Gek!?

