Ankes column: "Ze komt niet terug. Snap je dat?" Anke Michiels

23 september 2018

12u58 0 Psycho Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Wanneer gaan we nog eens op bezoek?”, klinkt het achter op de fiets. Het vingertje van de zesjarige wijst naar het grijze gebouw op de hoek. Hij en ik nemen sinds kort een nieuwe route, naar de lagere school. Waardoor we nu dagelijks voorbij het rusthuis passeren. Daar waar we in januari afscheid namen van mijn grootmoeder.

Hij kent deze plek op zijn duimpje. We liepen er jarenlang elke week een paar keer langs. Soms een korte visite, in zeven haasten. Soms op ons gemak, op een luie zondagmiddag.

In die fauteuil bij het raam. Naast de orchideeën op de vensterbank. Aan het voeteneinde van haar bed, waar zij nog zelden uit kwam. Met het geluid van zijn kinderhandjes in krakende koekendozen, de geur van haar lauwe koffie met melk, de stemmen van verzorgers op de gang.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN