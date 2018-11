Ankes column: “Verse vriendschappen smaken heerlijk, maar heel anders zijn vrienden die als familie zijn” Anke Michiels

04 november 2018

12u45 0 Psycho Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Dertig jaar vriendschap: meer hebben drie vrouwen niet nodig om op stap te gaan. Zo komt het dat we op een zondagavond opgedirkt aan de cava zitten. Vanaf de eerste minuut zijn we diep in gesprek verzonken en de komende uren zullen we de wereld rondom ons vergeten: dat is al dertig jaar zo. Er is niks veranderd.

