Exclusief voor abonnees Ankes column: “De ene week ging ik gekleed als diehard marina, de week erna als hippie, om daarna enkel nog zwart te dragen” Anke Michiels

31 maart 2019

12u41 0 Psycho Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

“Ik wil geen joggingbroek aan.” De zesjarige staat in XS boxershort voor me en kruist zijn armpjes kordaat over elkaar. Het heerschap eist een jeans vandaag. Dat T-shirt met die leeuw op – geen andere – en zijn hoge sneakers. Want die zijn het coolst.

Met drie zonen in huis zou je denken dat ik gespaard blijf van vestimentaire vraagstukken – het dilemma ‘rokje of broek vandaag’ stelt zich niet – maar zelfs over zijn kapsel heeft hij al zijn gedacht: “Ik laat het groeien, tot hier” – wijsvingertjes op de schouders. De kapper heeft ons al heel lang niet gezien. Omgekeerd ziet de zesjarige de kapper al lang niet meer, met al dat haar voor zijn ogen.

