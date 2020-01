Angst voor het onbekende is het ergst: deze invloed heeft een horrorfilm op je brein VW

29 januari 2020

Bron: Mind Body Green 0 Psycho Zeggen dat het kijken naar een horrorfilm ons angst kan aanjagen is een open deur intrappen. Maar hoe ver gaat deze angst echt? Finse onderzoekers besloten te testen welke invloed het kijken naar horrorfilms heeft op onze hersenen.

Onderzoekers begonnen met het het identificeren van de 100 beste en engste horrorfilms van de afgelopen 100 jaar. Vervolgens werd een testgroep geselecteerd die ettelijke van deze films moest bekijken. Tijdens het kijken werden ze gemonitord met een apparaat voor hersenbeeldvorming. Daarnaast werd ook gevraagd om een gedragsvragenlijst in te vullen, op basis van hoe ze de films aanvoelden.

De hersenscans stonden aan dat de horrorfilms daadwerkelijk het vermogen hebben om iemands brein te manipuleren en de reacties na te bootsen die een persoon zou voelen wanneer ze zich daadwerkelijk ineen gevaarlijke situatie zouden bevinden.

“Onze hersenen bereiden ons continu voor op actie en reactie in geval er zich een bedreigende situatie voordoet”, zegt onderzoeker Matthew Hudson. “Horrorfilms spelen hier handig op in en weten op deskundige wijze ons gevoel van opwinding te vergroten.”

Twee soorten angst

De studie identificeerde vervolgens te verschillende soorten angst, geassocieerd met horrorfims: een sluipende angst en een instinctieve reactie. De eerste soort treedt op wanneer je je ongemakkelijk voelt en weet dat er iets niet helemaal pluis is. De tweede is een directe reactie op een onmiddellijke dreiging, zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer er een monster in beeld springt op het scherm.

Naast deze twee soorten angst was ook de angst voor het onbekende sterk aanwezig in de resultaten van de test. Onderzoekers ontdekten dat de deelnemers veel angstiger waren wanneer een bedreiging niet zichtbaar was op het scherm, maar iets was dat geïmpliceerd werd op ergens in de schaduw op de loer lag.