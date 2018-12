Amper 1 op de 10 maakt voornemens waar: Nafi Thiam geeft tips om wél vol te houden LDC

11 december 2018

17u35 0 Psycho 2019 is in zicht. En een nieuw jaar, dat gaat steevast gepaard met goede voornemens, van 20 kilo vermageren, een marathon lopen tot je huis immer en altijd op orde houden. De eerste dagen lukt dat nog, maar na enkele weken vallen die ambitieuze plannen meestal in het water. Klinkt dat herkenbaar? Nafi Thiam deelt praktische tips om wél vol te houden.

Bijna 1 op de 2 Belgen (45%) is van plan om 2019 goed te starten, mét goede voornemens. Dat blijkt uit een rondvraag bij 1.000 landgenoten door onderzoeksbureau iVox. Allemaal goed en wel, maar het merendeel is geen held in die ambities waarmaken. Slechts 1 op de 10 Belgen die voor 2018 goede voornemens maakte, heeft effectief doorgezet.

Nog volgens de studie staan mensen bij het nieuwe jaar vooral stil bij hun gezondheid. De populairste doelen zijn dan ook afslanken, gezonder eten en meer sporten. Klinkt goed, maar waarom geven we er dan zo snel de brui aan? Zowat de helft geeft toe dat motivatie een van de grootste valkuilen is. Eerlijk: als het buiten regent of vriest, is de zin om mijn sportschoenen boven te halen ook ver te zoeken en kruip ik liever onder een dekentje in de zetel. Ook een vrij moment vinden in de agenda is blijkbaar een grote opgave.

De uitzonderingen die wél geslaagd zijn in hun opzet, wijzen op de impact van kleine stappen. Opvallend: simpele veranderingen en realistische voornemens leiden vijf keer meer tot succes dan halsoverkop je leven omgooien. De boodschap is dus duidelijk: hoe concreter, hoe beter. Daarom hebben Alpro en Nafi Thiam, die ambassadeur is van de voedselproducent, 7 eenvoudige stappen opgesteld: voor elke dag van de week één duidelijke, kleine en haalbare tip.

1. Begin je dag met minder suikers

Over suiker is al veel geschreven en gezegd. Hoe het ook zij: de meesten eten er wel degelijk te veel van. Twee derde van de Belgen overweegt zelfs om vaker voor producten met minder suiker te kiezen. Minder snoepen is een optie, maar je kan evengoed elke dag starten met een ontbijt zonder al te veel suikers. Je boterham met choco omwisselen voor gezonde granola is al een goed begin.

2. Het ‘ik had geen tijd om te ontbijten’-excuus willen we niet meer horen

We hebben het allemaal ontzettend druk, druk, druk. Het gevolg: steeds minder Belgen maken nog tijd voor het ontbijt. Dat komt overeen met het onderzoek, waarin een op de vier tijdsgebrek als reden noemt om hun voornemens waar te maken. Nafi’s ontbijttip? “Kies voor een plantaardig alternatief voor yoghurt met granola en vers fruit. Overheerlijk en klaar in een handomdraai.”

3. Eet één dag per week plantaardig

Dankzij initiatieven als ‘Dagen zonder vlees’ zijn veganisme en een vegetarisch eetpatroon verlost van hun geitenwollensokken-imago. Meer zelfs: tegenwoordig vinden de meeste Belgen één dag per week plantaardig eten best haalbaar. Extra leuk is dat je nog eens goed bezig bent voor onze planeet. Door één dag enkel plantaardige producten op je bord te leggen, zou je maar liefst 1.500 liter water, oftewel vijftien douchebeurten, besparen.

4. Laat de lift staan en kies voor de trap

We geven toe: het is een torenhoog cliché, maar toch is deze klassieker nog steeds te weinig ingeburgerd. Probeer daarom toch écht om wat vaker de trap op te wandelen. Zelfs als je één keer per dag de lift inwisselt voor de trap, heeft dit op lange termijn een aanzienlijke impact op je stappenteller.

5. Kies eens voor een plantaardig alternatief in je koffie

Veel mensen beginnen hun dag graag met een kop koffie. Maar dankzij de opkomst van koffiebars, die je tegenwoordig op elke straathoek vindt, slurpen we ook steeds vaker van een cappuccino, een gesuikerde iced coffee of een latte, al dan niet met toppings. Zoetebekken die niet wakker geraken zonder het zwarte goud kunnen variëren met plantaardige melk zoals soja, amandel, kokosnoot, rijst of haver.

6. Check de voedingslabels

Een shopbeurt in de supermarkt gaat voor veel mensen gepaard met acute keuzestress. Ga je voor gewone muesli, of krokante cruesli met rozijnen, chocolade of appel-kaneel, geroosterde zaden of de good old ontbijtgranen? Een moeilijke keuze, die er niet gemakkelijker op gemaakt wordt door de ingewikkelde voedingslabels die even begrijpbaar zijn als Chinees. Daarom is enkele maanden geleden de Nutri-Score ingevoerd. Een nieuw systeem met kleurrijke voedingslabels die je helpen om in een oogopslag te zien hoe (on)gezond producten in de winkelrekken precies zijn.

7. Laat de auto wat vaker in de garage staan

Eerlijk is eerlijk: ook ik rijd al eens met de auto naar de supermarkt, slager of bakker. De beste tip voor luierikjes zoals ik is om wat vaker je stalen ros te gebruiken, of je te voet te verplaatsen. Volgens 43% van de ondervraagde Belgen is het best haalbaar om zich met de fiets te verplaatsen naar de buurtwinkel. Een kleine moeite, maar goed voor wat lichaamsbeweging én onze aardbol.