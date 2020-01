Als alleen praten niet helpt: kun je een depressie wegdansen?

Bij een depressie is het advies vaak: praten met een psycholoog, heel veel praten. Maar dat is lang niet altijd de beste manier om van een depressie af te komen, volgens hoogleraar vaktherapie Susan van Hooren (Open Universiteit). “Een deel van de mensen heeft veel meer baat bij bewegen.” Het gaat volgens haar vooral om doen in plaats van praten. “Dat kan met bewegen, maar ook door het maken van muziek, schilderen of boetseren.”

“We weten natuurlijk al lang dat bewegen en muziek goed voor ons zijn”, zegt van Hooren. Maar het inzicht dat dit kan worden toegepast in therapie is volgens haar vrij nieuw. Het principe is heel simpel: emoties beïnvloeden onze bewegingen en op hun beurt beïnvloeden onze bewegingen ook weer onze emoties. Denk aan een sporter die gewonnen heeft en zijn armen in de lucht gooit of een sprongetje maakt. Of aan iemand die depressief is en dit ook uitdrukt in zware en trage bewegingen. “De feedback die je brein krijgt van je lichaam bepaalt hoe jij je voelt.”

Vaktherapie

Vaktherapie, waarbij er gebruik wordt gemaakt van lichamelijke beweging, is een uitkomst voor patiënten die er niet goed in zijn om hun gevoelens uit te spreken of verbaal niet sterk zijn door bijvoorbeeld dementie of verstandelijke beperkingen. “Maar ook voor patiënten voor wie therapie een riedeltje is geworden, waarbij ze elke keer hetzelfde verhaaltje opdreunen om te vertellen hoe ze zich voelen, zonder daar nog bewust over na te denken’’, aldus Van Hoorn. “We zien dat depressieve klachten afnemen, angstklachten afnemen, mensen hun emoties beter in de hand kunnen houden en dat hun sociale interactie beter is.’’



Een goed voorbeeld is danstherapie bij patiënten met autisme. “Ze leven vaak in hun eigen wereld, waarin ze weinig aansluiting vinden bij anderen.” Bij danstherapie is het de bedoeling dat je gelijktijdig dezelfde bewegingen maakt. Daarvoor moet je op elkaar letten en je passen op anderen afstemmen. “Dat zijn elementen die lastig zijn voor mensen met autisme”, volgens Van Hooren. “Dit kunnen ze tijdens vaktherapie leren, wat de sociale connectie met anderen kan verbeteren.” Onderzoek laat zien dat mensen met autisme na het volgen van deze therapie beter onderscheid kunnen maken tussen zichzelf en de ander, betere communicatieve en sociale vaardigheden hebben en zich beter in hun vel voelen.



Duidelijk is dat beweging goed is voor je gezondheid. Niet alleen voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale gezondheid. “Voor mensen met een depressie zou ik adviseren om te dansen onder begeleiding van een therapeut”, zegt Van Hooren. “Maar ook als jij je eens verdrietig of droevig voelt, kan het geen kwaad om je even lekker te laten gaan op de muziek.”