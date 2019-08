Actief of eerder connecterend: welk type luisteraar ben jij? Annemie Dillen

18 augustus 2019

16u16

Bron: Goed Gevoel 0 Psycho Tijdens de koffiepauze met de collega’s, aan tafel met de partner of op café met enkele vrienden: we doen eigenlijk een hele dag niets anders dan babbelen en luisteren. Wist je dat er drie manieren zijn om te luisteren? Elk heeft zo z’n eigen voordelen en valkuilen. Ontdek jouw voorkeur en wat je van de andere luistervarianten kan leren.

De smalltalk- luisteraar

Jij bent sterk in levendige, snelle conversaties met verschillende mensen. Aan het einde van de avond ga jij naar huis met de updates in het leven van alle mensen. Dat af en toe verhalen wat aangedikt worden, maakt voor jou niets uit: het doel van gesprekken voeren is vooral plezier maken en informatie uitwisselen. Een nadeel is dat interacties eerder op de oppervlakte surfen en dat je gesprekspartner zich soms niet écht beluisterd voelt. Ga na of je bij mensen die je dierbaar zijn af en toe een diepere verbinding tot stand kan brengen, door soms eens te kiezen voor een andere vorm van luisteren.

De actieve luisteraar

Jij laat mensen uitspreken, stelt geïnteresseerde bijvragen, je denkt mee na over situaties en je geeft tips, vooral vanuit je eigen invalshoek. Kortom, je bent inhoudelijk erg betrokken bij wat je gesprekspartner je vertelt. Aan jou kan je ook moeilijke verhalen vertellen en dat maakt dat mensen jou vaak opzoeken om hun ei kwijt te raken. Je zou nog meer in de diepte kunnen gaan door ook andere, non-verbale informatie op te pikken tijdens gesprekken. Door af en toe een connecterende luisteraar te zijn, creëer je nog meer verbinding met je

gesprekspartner.

De connecterende luisteraar

Jij weet dat de woorden die iemand uitspreekt, niet de hele boodschap vertellen. Met al je luistersensoren slaag jij erin om mensen écht te begrijpen, vaak beter dan mensen zichzelf begrijpen. De niet-oordelende spiegel die jij anderen geeft, maakt dat mensen een duidelijker zicht krijgen op zichzelf en hun situatie. Zorg er evenwel voor dat je bewust omgaat met dit talent. Het kost vaak veel energie om zo verbindend te luisteren, dus let op aan wie je dit luisterend oor biedt en op welke momenten. Luisteren naar je eigen behoeften is minstens zo belangrijk als er zijn voor het verhaal van anderen.